Путін готує кинути на війну дітей із юнармії, кількість яких вже досягнула мільйона

Організація так званого "патріотичного виховання" готує нове покоління до мобілізації по всій Росії і, зокрема, на окупованих землях. Її навіть включили до останнього 7-го пакету санкцій Євросоюзу як заборонену.

У тимчасово окупованому Маріуполі днями помітили колону дітей у формі путінської армії неповнолітніх - так званої "Юнармії". Кількадесят підлітків маршували зруйнованим містом, наспівуючи радянську пісню. В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляють: так діти колаборантів вислужуються за своїх батьків. І стають жертвами режиму, йдеться в ТСН.

Путінська юнармія і гітлер’югенд - між ними понад 70 років різниці. Але суть одна – з малечку дітей не просто катають у візках-танках, а й готують воювати, убивати і помирати.

Дитяче військо Путін зробив, як і все решта, за лекалами фашистів. Це покоління російських дітей у червоно-бежевій формі із зіркою на беретах, у яких вкрали дитинство і хочуть вкрасти життя. Дітей 17-18 років у Міноборони РФ легко готові пустити як гарматне м'ясо.

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Сергій Шойгу створював Юнармію в 2016 році за наказом Путіна. І це зовсім не гра в армію, це вона і є - окремий рід військ при Міноборони РФ. Дитячі загони прив’язані до дислокації військових частин по всій Росії, разом з дорослими діти-солдати тупцяють на кремлівських парадах.

Юнармія як і гілерюгенд – починалася із добровільного вступу, з 8 років, але згодом туди почали заганяти всіх неслухняних. Зокрема, це один зі способів перевиховання тих, хто виходив на анти-путінські акції.

За яскравими картинками – наче з безтурботного дитячого табору – ховається жорсткий вишкіл дітей, що вміють стріляти з автоматів, їздити на танках, бронемашинах, вчаться мінувати і розміновувати… Вони звикли до вибухів і бутафорської крові і беруть участь у реаліті шоу «Защітнікі».

Станом на кінець 2021 року у Міноборони Росії вихвалялись, що чисельність цих загонів перетнула позначку в мільйон. Кілька років тому по школах розіслали розпорядження створити військово-патріотичні загони. І в окупованих Росією - Абхазії та Криму теж.

Полігони для дітей на окупованому пів острові будують на базі дитячих таборів у місті Саки та селі Орехово. А в наказі про мобілізацію дітей, окремим рядком стоїть - Севастополь. Там більше тисячі дітей-солдат.

Мобілізація дітей у війні проти України це - свідчення цілковитої поразки Путіна. Гітлер теж, відчуваючи поразку наприкінці Другої світової, в бій кинув гітлер’югенд, понад 150 тисяч дітей. Деяким не було і 15 років, а вони вбивали, стріляли, клялись віддати життя за фюрера. І до останнього захищали бункер Гітлера. Ті, хто вижили, до кінця життя відчували себе ошуканими.

Путін за 20 років виростив своє покоління «відданих», які жодного дня не жили в іншому світі. Дітям з найбідніших, забутих усіма куточків Росії вкладають у голови – це єдиний шанс вирватись з бідноти… У Радянському союзі теж були такі собі «сини полка» - сироти, що партизанили, аби виживати.

Але невже жодна мама юнармійців не цікавились, а де саме цей досвід має знадобитися їхнім дітям? І невже цього разу вони знову проковтнуть путінську… кровожерливість, для якого діти – всього лише ресурс.

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