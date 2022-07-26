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Путін готує кинути на війну дітей із юнармії, кількість яких вже досягнула мільйона

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Путін готує кинути на війну дітей із юнармії, кількість яких вже досягнула мільйона

Фото: російські засоби масової пропаганди

Організація так званого "патріотичного виховання" готує нове покоління до мобілізації по всій Росії і, зокрема, на окупованих землях. Її навіть включили до останнього 7-го пакету санкцій Євросоюзу як заборонену.

У тимчасово окупованому Маріуполі днями помітили колону дітей у формі путінської армії неповнолітніх - так званої "Юнармії". Кількадесят підлітків маршували зруйнованим містом, наспівуючи радянську пісню. В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляють: так діти колаборантів вислужуються за своїх батьків. І  стають жертвами режиму, йдеться в ТСН.

Путінська юнармія і гітлер’югенд - між ними понад 70 років різниці. Але суть одна – з малечку дітей не просто катають у візках-танках, а й готують воювати, убивати і помирати.

Дитяче військо Путін зробив, як і все решта, за лекалами фашистів. Це покоління російських дітей у червоно-бежевій формі із зіркою на беретах, у яких вкрали дитинство і хочуть вкрасти життя. Дітей 17-18 років у Міноборони РФ легко готові пустити як гарматне м'ясо.

Сергій Шойгу створював Юнармію в 2016 році за наказом Путіна. І це зовсім не гра в армію, це вона і є - окремий рід військ при Міноборони РФ. Дитячі загони прив’язані до дислокації військових частин по всій Росії, разом з дорослими діти-солдати тупцяють на кремлівських парадах.

Юнармія як і гілерюгенд – починалася із добровільного вступу, з 8 років, але згодом туди почали заганяти всіх неслухняних. Зокрема, це один зі способів перевиховання тих, хто виходив на анти-путінські акції.

За яскравими картинками – наче з безтурботного дитячого табору – ховається жорсткий вишкіл дітей, що вміють стріляти з автоматів, їздити на танках, бронемашинах, вчаться мінувати і розміновувати… Вони звикли до вибухів і бутафорської крові і беруть участь у реаліті шоу «Защітнікі».

Станом на кінець 2021 року у Міноборони Росії вихвалялись, що чисельність цих загонів перетнула позначку в мільйон. Кілька років тому по школах розіслали розпорядження створити військово-патріотичні загони. І в окупованих Росією - Абхазії та Криму теж.

Полігони для дітей на окупованому пів острові будують на базі дитячих таборів у місті Саки та селі Орехово. А в наказі про мобілізацію дітей, окремим рядком стоїть - Севастополь. Там більше тисячі дітей-солдат.

Мобілізація дітей у війні проти України це - свідчення цілковитої поразки Путіна. Гітлер теж, відчуваючи поразку наприкінці Другої світової, в бій кинув гітлер’югенд, понад 150 тисяч дітей. Деяким не було і 15 років, а вони вбивали, стріляли, клялись віддати життя за фюрера. І до останнього захищали бункер Гітлера. Ті, хто вижили, до кінця життя відчували себе ошуканими.

Путін за 20 років виростив своє покоління «відданих», які жодного дня не жили в іншому світі. Дітям з найбідніших, забутих усіма куточків Росії вкладають у голови – це єдиний шанс вирватись з бідноти… У Радянському союзі теж були такі собі «сини полка» - сироти, що партизанили, аби виживати.

Але невже жодна мама юнармійців не цікавились, а де саме цей досвід має знадобитися їхнім дітям? І невже цього разу вони знову проковтнуть путінську… кровожерливість, для якого діти – всього лише ресурс.

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