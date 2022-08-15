Путін готує неприємний "сюрприз" на День Незалежності: Жданов повідомив, яка небезпека загрожує українцям 24 серпня

Жданов пояснив, що зменшення інтенсивності ракетних ударів окупантів по Україні, яке зараз спостерігається, може свідчити про підготовку Росії до Дня Незалежності України.

Таку думку військовий експерт Олег Жданов сказав 24 каналу.

Військовий експерт нагадав, що напередодні, 23 серпня, святкується ще День Державного Прапора України. Тому він припустив, що ракетні удари росіяни можуть розтягнутися в часі, починаючи від 23 до 25 серпня, а може бути й один – 24 серпня.

"Окупанти розуміють, що 24 серпня – це буде День Незалежності України. 23 серпня ми ще святкуємо День Державного Прапора України. Я думаю, вони просто накопичують ту кількість ракет для того, щоб завдати, максимально по можливості, масований ракетний удар по нашій території. Можливо, буде декілька (ракетних ударів - ред.), які вони розтягнуть в часі. Вони так просто це не залишать. І це затишшя, я думаю, перед бурею" , – зазначив він.

Нагадаємо, раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов повідомив про підготовку Росією провокацій до Дня Незалежності та проти Зеленського.