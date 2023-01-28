Путін готує новий великий наступ на Україну: в ISW назвали ймовірні напрямки

Президент Росії Володимир Путін у найближчі пів року спробує здійснити нову спробу рішучого наступу, найімовірніше, в Луганській області.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Запланований наступ росіян відбуватиметься в Луганській області або в районі Вугледара на Донеччині. Вирішальною стратегічною дією в Луганській області може бути або великий наступ, або російська оборонна операція для зупинення ЗСУ. Інсайдери Кремля повідомили агентству Bloomberg, що новий наступ Путіна, аби повернути ініціативу на полі бою, може розпочатися вже в лютому або березні", – кажуть аналітики.

Фахівці вказують, що недавні наземні атаки окупантів у Запорізькій області можуть бути спрямовані на розосередження українських сил і створення умов для наступу на Луганськ.

Також РФ передислоковує частини 2-ї мотострілецької дивізії з РБ до Луганської області.

Новий наступ РФ навряд чи буде спрямований на північну частину України. Немає ознак того, що окупанти формують ударні групи в Білорусі. Росіяни здебільшого використовують білоруську інфраструктуру та навчальний потенціал для тренувальних ротацій, тож наступ, про який йдеться, найімовірніше, буде спрямований на Луганську область. Водночас він також може відбутися у районі Вугледара на заході від Донецька.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що росіяни готуються до потужного наступу на Україну. Це може статись вже за місяць-два.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький також попереджає про новий потужний наступ російських загарбників на територію України.

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