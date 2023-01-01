"Путін готує РФ до масштабної війни до останнього росіянина", – Жданов про плани диктатора

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Путін готує РФ до масштабної війни – до останнього росіянина. Часткова мобілізація виявиться повною, а чоловіків не випускатимуть за кордон.

Про це йшлося під час коментування оперативної ситуації та масованих ударів по Україні під Новий рік.

Перш за все експерт розібрав новорічне звернення очільника Кремля Володимира Путіна.

"Я розмовляв із професійними монтажерами, які працюють не один рік на телебаченні, всі однозначно кажуть, що картинка війни та Путіна - це два різні сюжети. Зображення Путіна було накладено на картинку з військовими, які просто стояли. Потім вирізали найкращий шматок і зверху Путін записував своє звернення перед фоновим екраном, навіть не під ялинкою на території Кремля", – розповів Жданов.

Цієї новорічної ночі Красна площа була оточена спецназом ФСБ, тому що росіяни розуміють загрозу бавовни у будь-якому місті РФ.

Жданов також токнувся теми мобілізації в Росї.

"Путін діє нелогічно: оголосив часткову мобілізацію, хоча багато хто думав, що навряд чи він піде на це. Реально часткова мобілізація триває з квітня на повний хід. А повна – практично з вересня. Вони продовжують збирати особовий склад мобілізованих. А офіційно вони кажуть, що 5-10 січня буде оголошено про другу хвилю мобілізації. Для цього, я думаю, кордони вони закриють. Чи введуть військовий стан чи ні, судячи з промови, можуть запровадити", – зазначив експерт.

За його словами, Путін готує Росію до масштаної війни, до останнього росіянина.

"Він накачав їх тим, що нібито весь світ проти них, нібито вони воюють із НАТО, хоча жодного солдата НАТО на території України немає, нібито за суверенітет та незалежність Росії. Від кого?.. Покажіть мені того, хто відібрав у Росії хоч один сантиметр їхньої землі", – додав Жданов.

Усі ці наративи, на думку Жданова, а також мобілізація у РФ вплинуть на фронт в Україні.

"Нам важче перемелюватиме військову машину. Тут надія на наших партнерів", – додав експерт.

Тим часом начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов теж зазначив, що попри заяви міністра оборони Росії Сергій Шойгу, РФ готує нову хвилю мобілізації. Її можуть розпочати вже 5 січня.

Напередодні Нового року окупанти розгорнули агітаційну кампанію у тимчасово захопленому Криму щодо вступу на військову службу за контрактом.

Водночас росЗМІ заборонили поширювати будь-які заяви про мобілізацію в Росії.

Читайте також: