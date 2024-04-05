Путін готує росіян до затяжної війни проти України - ISW

Заспокоєння президента Володимира Путіна щодо стану економіки РФ є частиною зусиль Кремля з підготовки росіян до затяжної війни.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Путін продовжує намагатися врівноважити протидіючі зусилля Кремля сформувати соціальні очікування щодо затяжної російської війни та заспокоїти стурбованість російського суспільства щодо економічних наслідків війни та трудової міграції", - пишуть експерти.

Путін під час виступу на 12 з’їзді Федерації незалежних профспілок Росії в Москві 4 квітня заявив, що в найближчі роки Росія відчуватиме високий попит на людський капітал і зіткнеться з нестачею робочої сили. Диктатор заявив, що майбутній дефіцит робочої сили в Росії є "абсолютно очевидним" і що для Росії "критично важливо" підвищити продуктивність праці та модернізувати та автоматизувати різні сектори економіки, такі як промислове виробництво, сфери послуг та агропромислову сферу.

Путін також заявив, що у Росії "немає великого вибору: або Росії потрібно імпортувати робочу силу з-за кордону, або потрібно підвищити продуктивність праці". Росія повинна продовжувати покладатися на міграцію для розв'язання проблеми нестачі робочої сили у РФ, що, ймовірно, сигналізує російським ультранаціоналістичним виборцям припинити заклики до політики проти мігрантів, особливо після теракту у "Крокус Сіті Холі".

Нагадаємо, на зустрічі з Сі Цзіньпіном у березні Володимир Путін казав, що війна РФ проти України триматиме не менше п'яти років. Заява прозвучала як заклик до Китаю не змінювати свою проросійську позицію.

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