Путін готує Росію до загальної мобілізації шляхом терактів - експерт

Очільник країни-агресорки готує план "Б".

Спецслужби РФ зайнялися підготовкою підґрунтя розглянутого Путіним варіанту поповнення відсутніх резервів - загальної мобілізації.

Про це в ефірі Freedom повідомив військовий експерт Олег Жданов.

"Керівництво Росії готує як запасний варіант введення (НС - ред.) в прикордонних з Україною областях і оголошення загальної мобілізації. І ось цей варіант вони постійно підігрівають", - вважає Жданов.

Експерт згадав серію терактів в Бєлгороді, Курську, Брянську, які, за його словами, "в принципі так нічим і не закінчилися, але зараз в прикордонних областях діє ступінь терористичної загрози "жовтий".

"Після ось цієї атаки на НПЗ (Ростовської області - ред.) нібито українського безпілотника... Хоча у нас найдальший безпілотник - 150 км, а від наших позицій до Кам'янсько-Шахтинська - більше 200 км. Окуповані території РФ насичені ППО, які могли його побачити і збити кілька разів поспіль. Після цієї атаки на НПЗ може бути оголошений рівень терористичної загрози "червоний", а це значить введення надзвичайного стану і загальна мобілізація", - пояснив Жданов.

Таким чином, на думку експерта, "спецслужби Росії готують варіант, який розглядається Путіним як вирішення проблем з поповненням особового складу в армії".

"Вони готують план "Б", щоб сформувати і поповнити резерви для подальших атак на нашу державу", - додав Жданов.

Нагадаємо, 22 червня в Ростовській області РФ горів Новошахтинський нафтопереробний завод. НПЗ атакував безпілотник. Росія звинуватила в атаці українські сили.

У Росії палає нафтопереробний завод, співвласницями якого є дружини Медведчука та Козака

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