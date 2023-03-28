"Путін готує ядерну війну": експерт розповів, хто під загрозою і чому мовчить Захід

Після того, як Велика Британія заявила про надання Україні снарядів зі збідненим ураном, в Білорусі і в Кремлі розпочалася справжня істерика з трансформацією в ядерні погрози.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів відомий політтехнолог, письменник та публіцист Михайло Шейтельман.

За його словами, Путін заявив про розміщення в Білорусі тактичної ядерної зброї буцімто на прохання самого Лукашенка.

"Це вже не зовсім провокація. Коли з’явився ордер на арешт Путіна і після нього реакції російського керівництва, це сильно наблизило нас до ядерної війни. Саме реакція росіян означала для мене, що Путін дійсно вирішив відповідати ядерною війною", - каже експерт.

Шейтельман вважає, що заяви про те, що СІ не допускає застосування ядерної зброї, є не зовсім точними.

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"Здавалося б, що ймовірність ядерної загрози могла зменшитися, тому що у фінальній декларації між Сі і Путіним був пункт про неприпустимість розповсюдження ядерного озброєння. Він стосувався конкретно англосакського воєнного блоку Австралії, США та Великої Британії. Багато експертів до і після цього казали, якщо Сі не допускає застосування ядерної зброї, то Путін не наважиться. Але ми бачимо, що це не так. Навіть зараз, коли Китай проти, Путін збирається розмістити ядерну зброю в Білорусі", - вважає експерт.

Також, на його думку, саме по собі це розміщення не було б чимось страшним, тому що формально воно законне — не порушує закон про розповсюдження ядерної зброї. Утім, за однієї умови, якби це була не Росія.

"Однак Росія — особлива країна, вона погрожує ядерною зброєю, наприклад, Україні та Польщі з Німеччиною, тобто трьом без’ядерним країнам. А це заборонено Конвенцією про нерозповсюдження ядерної зброї. Тобто Росія її порушує. Безумовно, розміщення ядерної зброї в Білорусі, яке обов’язково відбудеться, має не якусь пропагандистську мету, а практично — щоб зручніше було завдавати ударів по Польщі, Німеччині та Східній Європі, бо з Україною у них і так є кордон. Я думаю, що це підготовка до ядерної війни, а не торгівля", - наголошує експерт.

Шейтельман додає, що практичні люди на Заході не хочуть більшої ескалації, вони ще не розробили комплекс дій у відповідь, вони мають домовитися.

"Це те ж саме, що було з повномасштабним наступом Росії на Україну — не в перший день нам надали повну допомогу, а минув якийсь час. Так само і тут — розуміння буде приходити поступово, рішення будуть ухвалюватися теж поступово. Сам факт перевезення цієї зброї буде зафіксовано. Колись таке закінчилося Карибською кризою і світ стояв на порозі ядерної війни. Зараз світ так само буде дуже близько стояти на порозі ядерної війни", - додає він.

Експерт резюмує, що поки саме у росіян, а не конкретно у Путіна, є ядерна зброя, Європа не може бути в безпеці.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін планує розмістити ядерну зброю в Білорусі.