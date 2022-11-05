Путін готується до другої хвилі мобілізації, бо перша не допомогла – ISW

Влада та бізнес у Росії готуються до другої хвилі мобілізації для війни в Україні.

Аналітики з Інститутту війни вважають, що часткова мобілізація не допомогла у досягненні планівпрезидента РФ Володимира Путіна, тому він, ймовірно, продовжуватиме приховану мобілізацію.

Про це йдеться у звіті ISW, який опубліковано сьогодні, 5 листопада.

Стан російської економіки не дозволяє своєчасно забезпечити обіцяні виплати вже мобілізованим громадянам.

На думку аналітиків ISW, Путін готується продовжити таємну мобілізацію в Росії, намагаючись стимулювати добровольців та уникнути соціального напруження.

Губернатори Ростовської, Курської та Воронезької областей РФ заявляли про проведення другої хвилі мобілізації.

В інституті вважають, що дорогі зусилля Росії щодо формування збройних сил продовжуватимуть чинити тиск на російську економіку і можуть спричинити соціальну напруженість, якщо Кремль не виконає своїх фінансових зобов'язань перед мобілізованими.

Путін підписав указ про надання одноразової виплати у розмірі 195 000 рублів (близько $3150) мобілізованим та фізичним особам, які підписали контракт після оголошення часткової мобілізації 21 вересня.

Однак російські губернатори вже випускають заяви, в яких намагаються виправдати затримки з виплатами, посилаючись на проблеми з бюджетом та необхідність забезпечувати постачання окупантів, які воюють проти України.

Тим часом російський уряд займається переоснащенням і модернізацією військкоматів. У самих військкоматах продовжується робота з уточнення списків військовозобов'язаних, цим також зайняті й великі компанії.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив в РФ часткову мобілізацію. Російський міністр оборони Сергій Шойгу оголосив, що в рамках часткової мобілізації до армії планують призвати 300 тисяч людей. Однак насправді плани Кремля можуть бути набагато більшими.

На думку військового експерта Олега Жданова, російський диктатор Путін хоче зібрати мільйон мобілізованих і дуже на них сподівається. Він розраховує на тривалу війну.

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