Путін готується до тривалої війни проти України: аналітики пояснили, на що це вказує

Росія готується до затяжної війни проти України. У планах держави-агресорки – не лише вихід на адмінкордони вже захоплених частково Донецької та Луганської областей, а й окупація Харківщини, Запоріжжя та Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни, посилаючь на статтю видання BILD.

Нагадаємо, журналісти писали, що до 2026 року Росія має намір окупувати значну частину України, зокрема поза межами вже частково окупованих чотирьох регіонів на материковій частині України. У планах РФ – повна окупація Донецької та Луганської областей та вихід до річки Оскіл на Харківщині до кінця 2024 року, пише видання.

Імовірне існування цих планів, вважають у ISW, побіжно підтверджується географією локальних російських наступів на Донеччині, Луганщині та Харківщині, які можна спостерігати наразі.

"ISW не може незалежно підтвердити справжність повідомлень BILD, але ймовірні плани Росії щодо війни в Україні до 2026 року, про які повідомляє видання, відповідають російським приготуванням для тривалої війни, що тривають. Російське військове командування проводить довгострокову реструктуризацію і розширення зусиль для формування стратегічних резервів. Росія поступово мобілізує свою оборонну промисловість для ведення тривалої війни", – вважають аналітики.

Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба вважає, що Росія не планує домовлятися з Україною, а заяви про переговори - це "димова завіса".

Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що доки росіяни обстрілюють цивільну інфраструктуру і вбивають мирних українців, сенсу вести переговори з агресором немає. За її словами, Україна самостійно ухвалюватиме рішення щодо проведення переговорів з країною-агресоркою Росією.

Натомість постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер пояснив, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у проведенні переговорів, а хоче лише отримати час для того, щоб підтягнути сили та переозброїти свою армію для нового нападу на Україну.

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