Путін готується зробити Шойгу цапом-відбувайлом за поразку у війні: ISW про "розкол" в Кремлі

У Російській Федерації посилюється невдовлення та критика мобілізації, яку 21 вересня оголосив президент Володимир Путін.

На тлі цього диктатор Путін готує підґрунтя для звільнення міністра оборони Сергія Шойгу, переклавши провину за поразку у війні. Наразі очільник Кремля шукає підтримки серед силовиків. Таким чином він намагається зміцнити свої позиції.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що критика часткової мобілізації та провали на фронті змушують "фюрера" Путіна звинувачувати міністра оборони Сергія Шойгу.

До слова, своїм указом Путін відклав мобілізацію всіх студентів, зокрема заочників та магістрантів. Після цього він на публіку заявив, мовляв, Міноборони не внесло своєчасних змін до нормативно-правової бази за списками мобілізації, що не підлягають, вимагавши внести корективи.

"Ця пряма критика Міноборони також стосується опосередковано Шойгу, якого Путін, схоже, налаштовує нести відповідальність за невдачі вторгнення в Україну", - наголошують в ISW.

Аналітики зауважують, що Путін утримуватиметься від звільнення Шойгу стільки, скільки зможе. Таким чином він буде продовжувати звинувачувати його у військових невдачах та зможе заручитися підтримкою інших груп, насамперед серед силовиків.

Зазначається, що Володимир Путін вже працює над покращенням своєї підтримки серед прокремлівських блогерів та силовиків, таких як очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та голова Чечні Рамзан Кадиров.

Водночас, російська влада затримала менеджера кількох провоєнних Telegram-каналів. Аналітики вважають, що таким чином Кремль встановлює обмеження на критику, дозволену у внутрішньоросійському інформаційному просторі.

Нагадаємо, що 5 жовтня глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Путін присвоїв йому звання генерал-полковника. Радник Офісу президента Олексій Арестович назвав це "плювком в обличчя російських офіцерів".

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