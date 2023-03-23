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Путін говорить про "мирне врегулювання" і одразу скоює нові воєнні злочини — Боррель

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Путін говорить про "мирне врегулювання" і одразу скоює нові воєнні злочини — Боррель

Фото: Associated Press

Путін на зустрічі з Сі Цзіньпіном запевняв, що виступає за "мирне врегулювання", але одразу після цього здійснив черговий воєнний злочин.

Російський диктатор Володимир Путін заявляє, що він нібито прагне "мирного врегулювання" війни проти України, але водночас здійснює нові воєнні злочини.

Про це заявив високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Таким чином Боррель відреагував на черговий обстріл росіянами житлових будинків в Україні.

Дипломат заявив, що російські агресори знову атакували Україну іранськими безпілотниками. Був обстріляний навчальний заклад, а також завданий ракетний удар по житловому будинку у Запоріжжі.

"Саме тоді, коли Путін заявив президенту Сі про необхідність "мирного врегулювання", Росія знову скоює воєнні злочини", – написав Боррель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що через ракетний удар по житловому будинку в Запоріжжі загинув один чоловік, кількість потерпілих зросла до 31 особи.

Крім того, ми раніше інформували, що пані посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк заявила, що атаки російських ракет та безпілотників ще раз доказують, наскільки російський диктатор Володимир Путін зацікавлений у припиненні війни, яку він розпочав минулого року.

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Дата публікації
Перегляди
534
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