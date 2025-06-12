Путін глузує з мирних сигналів Трампа — польський міністр

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. / © Associated Press

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Продовження російських атак свідчить про зневагу Володимира Путіна до мирних ініціатив президента США Дональда Трампа.

Про це він сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає The Guardian.

“Володимир Путін з Росії висміює мирні зусилля президента Дональда Трампа”, — заявив Сікорський.

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Очільник МЗС також зазначив, що Європа активізує зусилля у сфері оборони, збільшуючи витрати. За його словами, під час майбутньої зустрічі лідери мають виробити спільну стратегію, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії.

“Лідерам необхідно виробити стратегію дій, щоб допомогти Україні захистити себе від цього російського тиску”, — наголосив він.

Окремо Сікорський звернув увагу на загрозу з боку так званого тіньового флоту Росії.

”Мене особливо турбують російські судна, які перевозять величезну кількість нафти під зручними екзотичними прапорами або взагалі без прапора. Вони являють істотну небезпеку для мілководного, закритого моря, такого як Балтійське”, — заявив він.

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Нагадаємо, що європейська комісія сьогодні представить новий, 18-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження стосуватимуться експорту енергоносіїв і діяльності банків, через які Кремль перекидає кошти за кордон.