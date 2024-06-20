Путін хоче "буферну зону": експерт оцінив загрозу наступу росіян на Сумщині та Чернігівщині

Військовий оглядач попереджає, що треба бути готовими до ходів противника.

Президент РФ Володимир Путін публічно озвучував як завдання російської окупаційної армії в Україні створення так званої "буферної зони" у прикордонних з Росією областях. Тому загроза наступу росіян в цих регіонах залишається.

На цьому в ефірі національного телемарафону наголосив військовий оглядач Денис Попович.

"Ця буферна зона мала простягатися в прикордонні Харківщини і Сумської області. Ми пам’ятаємо, що існувала загроза наступу росіян на Сумському напрямку. Власне, вона і зараз існує, але так чи інакше вони на сьогодні кордон на Сумщині не переходять..." - зазначив він.

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Експерт також нагадав недавнє повідомлення від Генерального штабу про те, що існує загроза накопичення російських військ на Чернігівському напрямку.

"Продовження цього процесу, наскільки мені відомо, не відбувалося таким чином, щоб воно вийшло в публічний простір. Тому Чернігівський напрямок – безумовно, там треба бути готовими і до цих ходів противника, але поки що ми кажемо про Харківський напрямок більшою мірою", - підсумував Денис Попович.

Нагадаємо, російський наступ на півночі Харківської області, який розпочався у травні, фактично зупинився.

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