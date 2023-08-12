Путін хоче мирних переговорів, але є нюанс — ескголова Служби зовнішньої розвідки

Умови, які хоче запропонувати для миру господар Кремля неприйнятні для України.

Президент Російської Федерації Володимир Путін насправді хоче мирних переговорів, але на своїх умовах які є неприйнятними для України.

Таку думку в ефірі національного телемарафону висловив колишній голова Служби зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Валерій Кондратюк.

Він нагадав, як російська пропаганда намагається через будь-які майданчики та через будь-які держави просунути план Кремля щодо збереження чинного статус-кво в Україні з окупованими територіями в обмін на припинення бойових дій.

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“Путін хоче перемовин, але ті перемовини в ніякому вигляді сьогодні не можуть бути прийняті ні світом, ні нами. Тільки український успіх [на полі бою] може сьогодні вплинути на результати будь-яких подальших розмов з Росією", - наголосив він.

Нагадаємо, МЗС Росії виступило з критикою саміту в Саудівській Аравії щодо мирного врегулювання війни в Україні.

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