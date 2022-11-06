"Путін хоче нас знищити": в уряді назвали умову для початку переговорів з РФ

Говорити про можливість початку переговорів з Росією можна тоді, коли окупанти покинуть незаконно захоплені українські землі.

Про це заявила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук в інтерв'ю Corriere della Sera.

Верещук наголосила, що Україна не збирається йти на поступки та віддавати свої території країні терористці, а на питання, коли між Україною та РФ почнеться дипломатія, відповіла: "Зміна темпу може відбутися лише тоді, коли Росія покине землі, на які вона вторглася".

"Українці в цьому чіткі й одностайні: ми не будемо торгувати нашим народом і частиною наших регіонів, як у Криму, так і на Донбасі. Путін націлений не тільки на землі, не плекаймо ілюзій, що компроміс можливий. Путін має намір знищити нас як державу. Для нас це питання життя чи смерті", - сказала віцепрем'єрка.

Нагадаємо, 31 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова почекати на мирні переговори з Україною та назвав це "доброю волею". Диктатор Путін побідкався, бо мовляв Росія про щось домовилась з українською делегацією, а потім "результати цих перемовин викинули в кошик". Він також поскаржився, що з ним ніхто не хоче домовлятись.

Натомість російський опозиціонер та публіцист Андрій Піонтковський пояснив, що Путін відчайдушно хоче переговорів, оскільки зараз ситуація розгортається зовсім не на його користь.

Своєю чергою, на початку жовтня президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про неможливість ведення переговорів з РФ, поки її президентом є Володимир Путін.

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