Путін хоче "парад перемоги 9 травня", незалежно від стану війни чи мирних переговорів - розвідка США

Путін хоче "парад перемоги 9 травня", незалежно від стану війни чи мирних переговорів - розвідка США

Путін сподівається взяти під контроль східний регіон України до початку травня.

Президент РФ Володимир Путін сподівається отримати "хоч якусь перемогу" в Україні до 9 травня і влаштувати в Москві парад.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

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За даними американських чиновників, Росія переглянула стратегію війни в Україні, щоб зосередитися на взятті під контроль Донбасу та інших регіонів на сході України з датою 9 травня.

Путіну необхідно продемонструвати "хоч якусь перемогу", і він сподівається взяти під контроль східний регіон України до початку травня.

"У Путіна 9 травня буде парад перемоги, незалежно від стану війни чи мирних переговорів, – сказав представник європейської оборони. – З іншого боку: парад перемоги з якими військами і технікою?"

Нагадаємо, українська ППО стала непосильною проблемою для російських окупантів.

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