Путін хоче "парад перемоги 9 травня", незалежно від стану війни чи мирних переговорів - розвідка США

Путін сподівається взяти під контроль східний регіон України до початку травня.
Президент РФ Володимир Путін сподівається отримати "хоч якусь перемогу" в Україні до 9 травня і влаштувати в Москві парад.
Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.
За даними американських чиновників, Росія переглянула стратегію війни в Україні, щоб зосередитися на взятті під контроль Донбасу та інших регіонів на сході України з датою 9 травня.
Путіну необхідно продемонструвати "хоч якусь перемогу", і він сподівається взяти під контроль східний регіон України до початку травня.
"У Путіна 9 травня буде парад перемоги, незалежно від стану війни чи мирних переговорів, – сказав представник європейської оборони. – З іншого боку: парад перемоги з якими військами і технікою?"
Нагадаємо, українська ППО стала непосильною проблемою для російських окупантів.
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