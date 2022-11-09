Путін хоче переговорів із Зеленським "без попередніх умов": що це означає і чим відповість Україна

Президент Росії Володимир Путін хоче розпочати переговори з Україною про припинення вогню. У Кремлі заявили про готовність домовлятися "без будь-яких попередніх умов" і вже не згадують про "денацифікацію і демілітаризацію". Президент України Володимир Зеленський озвучив вимоги для діалогу з Москвою, проте західні ЗМІ помітили, що український лідер начебто їх пом'якшив.

ТСН.ua з'ясовував, як і чому Кремль змінив позиції щодо переговорів, і чим відповіли в Києві.

У Путіна кажуть, що завжди хотіли переговорів

Заступник голови МЗС Росії Андрій Руденко 8 листопада заявив, що в Росії начебто "завжди заявляли про готовність до таких переговорів, які були перервані не з нашої вини".

"З нашого боку попередніх умов немає жодних, окрім головної умови: щоб Україна виявила добру волю", — заявив заступник голови МЗС РФ.

Наприкінці жовтня президент РФ Володимир Путін поскаржився, що Київ не прагне переговорного процесу.

"Ну, як ми можемо зараз обговорювати можливі домовленості, якщо з того (українського — ред.) боку немає навіть бажання з нами розмовляти. Ми почекаємо, може, дозріють якісь необхідні умови, а наша добра воля відома — вона жодним змінам і сумнівам не підлягає", — сказав Путін 31 жовтня.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє, що "мирні пропозиції" РФ є фактично ультиматумом про капітуляцію.

"Припинення вогню" — зупинка українського контрнаступу, надання Росії часу відновити ресурси. "Переговори" — визнання ультиматумів Кремля. "Дипломатичне врегулювання" — умиротворення агресора, втрата територій. Може, годі грати в цю словесну гру?" — наголосив Подоляк.

П'ять вимог Зеленського

Президент Володимир Зеленський 7 листопада назвав п'ять умов, за яких можливі переговори в Кремлем:

відновлення територіальної цілісності;

повага до Статуту ООН;

відшкодування всіх збитків, завданих війною;

покарання кожного військового злочинця;

гарантії, що вторгнення не повториться.

Американське видання Politico помітило, що президент України більше не каже про неможливість переговорів з РФ, поки Путін залишається при владі.

Ця зміна, за словами джерел видання, відбулася після візиту до України радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана. Як пише видання, чиновники США не говорили Зеленському та його помічникам безпосередньо, щоб вони змінили свою позицію, але передали, що Київ має продемонструвати свою готовність розумно і мирно закінчити війну. Начебто, це покаже світу, що саме Україна, а не Росія, хоче завершити війну.

Своєю чергою, радник Офісу президента Олексій Арестович наголосив, що Україна не буде вести переговори з військовим злочинцем Володимиром Путіним, оскільки відповідне рішення, зокрема, було ухвалене Радою нацбезпеки та оборони (РНБО).

"Позиція дуже проста. Ми ніколи не були проти переговорів. Я повторю, ми не будемо вести переговори з Путіним, міжнародним військовим злочинцем. Ми підозрюємо, що він не доживе до кінця цієї війни — фізична чи як політична фігура. А чого з трупами вести переговори. Щодо РФ, ми не відмовлялися, просто у нас є умови", — зазначив він.

Навіщо Москві діалог з Києвом

Радник Офісу президента Олексій Арестович на каналі Freeдом нагадав, як змінилася позиція Кремля щодо переговорів:

"Цитую РИА "Новости" — Росія готова говорити про мир та умови припинення кровопролиття в Україні, в центрі переговорів має бути денацифікація та демілітаризація України, заявив заступник глави МЗС Росії Руденко. Це 27 лютого, на третю добу бойових дій. Через 8,5 місяців жодних попередніх умов для переговорів Росії немає, заявив Руденко. Мине ще трохи часу, і МЗС РФ благатиме Україну вступити в переговори. Вони вже благають, але про це не пишуть".

Арестович пояснив, навіщо Кремлю пауза в бойових діях:

"Зараз новорічне перемир'я, різдвяне перемир'я та всілякі інші види перемир'я пропонуватимуть, щоб іранські "драндулети" (безпілотники-камікадзе — ред.) накопичити, мобілізованих підтягнути, техніку зі зберігання встигнути зняти і з новою силою поскакати в наступ. Дулю їм із маком! Так, ми готові до перемир'я, до переговорів — виводьте всіх солдатів до останнього, і ми негайно сідаємо за стіл переговорів".

Політолог Максим Джигун вважає, що керівництво Росії бажає зафіксувати бодай якийсь позитивний для себе результат у війні.

"Якщо зараз була би можливість фіксувати локальні успіхи, які вони мають, то в ситуації з Херсонщиною, принаймні її лівобережною частиною, і з Донбасом та Луганщиною вони би хотіли це зробити. Але розуміючи, що ситуація зовсім не на їхню користь, Україна прагне свого. Суспільство українське поставило вимогу — повернення до кордонів 1991 року та зміни формату Росії як держави", — каже він.

Джигун не виключив, що Путін буде намагатися підштовхнути Україну до переговорів шантажем.

"Єдиний спосіб у терористичної держави на кшталт Росії — це шантаж: енергетичний, інфраструктурний, у вигляді руйнування об’єктів енергетичної інфраструктури в першу чергу. Нещодавні дані розвідок української та міжнародних про те, що Іран постачатиме Росії балістичні ракети, яких у них залишилося зовсім обмаль, вказує на те, що вони готуються до якогось серйозного удару по енергетичній інфраструктурі України. Це такий абсолютно терористичний спосіб ведення війни. Це геноцид українського народу за всіма показниками", — підсумував він.

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що Путіну потрібні переговори, щоб відтермінувати свою остаточну поразку.

"Офіцери намагаються донести до Путіна реальну картину справ і пояснюють, що ЗС РФ на сьогоднішній день втратили наступальний потенціал повністю, а завтра вони втратять і оборонний потенціал. Навіть той мільйон мобілізованих, яких Путін мріє зібрати, не воюватиме — вони просто розбіжаться. Путін це розуміє і говорить про те, що він готовий до переговорів. Це ж повторюють і його чиновники — Пєсков, Лавров та інші. В принципі, вони навіть згодні переговори провести з нашим президентом. Раніше вони його не бачили взагалі як сторону. Для Путіна важливі не сенс і зміст цих переговорів, а факт. Справа в тому, що однією з умов буде тимчасове припинення вогню, що гарантує Путіну відстрочку програшу в цій війні", — пояснив Жданов.

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