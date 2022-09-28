Путін хоче перекинути війська до Білорусі для удару по Волині та Києву: експерт сказав, коли чекати на "гостей"

Білорусь готується прийняти велику кількість російського особового складу і техніки. Усе тому, що президент РФ Володимир Путін планує вдарити по двох напрямках логістики в Україні.

Йдеться про Волинь та Київ.

Про це журналіст, політичний експерт, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов повідомив у відеозверненні в Мережі.

"Хорошого мало. У Білорусі почалася після зустрічі Лукашенка з Путіним, де вони не озвучили нічого серйозного, дуже серйозна модернізація залізниці, усієї інфраструктури. Це підйомні розвантажувальні платформи, це маневрові локомотиви, це під’їздні шляхи – логістика до залізничних вузлів і реконструкція "Зябровки" – ще одного аеропорту", – поінформував журналіст.

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Він пояснив, що в Білорусі явно збираються приймати велику кількість особового складу і техніки.

"Всі підряди ведуть російські компанії – не білоруси. Всі підряди розраховані на два місяці – жовтень, листопад. Через два місяці вся реконструкція повинна бути завершена", – додав Сазонов.

"Це говорить про те, що "Пітун" збирається перекинути до Білорусі велику кількість живої сили і вдарити по двох напрямках логістики. Це Волинь – щоб обрізати постачання західного озброєння, і Київ – це його ідеа-фікс, тому що тільки так можна змусити Україну вступати у перемовини", – зазначив військовий.

Він також повідомив, що українська розвідка отримали відомості на харчування прикомандированого так званого складу. Йдеться про російський контингент на території Білорусі.

"Так от, була розрахована годівля прикомандированого складу на 36 тисяч людей, потім – на 38, – потім на 41 тисячу. Зараз згідно з відомістю, в Білорусі готові годувати прикомандирований особовий склад у кількості 170 тисяч людей", – поінформував Сазонов.

Очевидно, що вони до зими в Білорусі завершать реконструкцію залізничної інфраструктури та аеропортів, вважає експерт.

"І взимку, коли замерзуть болота і стануть проходимими для техніки, слід чекати на "гостей". Генеральний штаб України прекрасно це розуміє і на "гостей" чекають", – резюмував він.

Нагадаємо, напередодні в Міноборони України повідомили, що не можуть виключати жодних загроз з боку Білорусі, тому продовжено навчання "Північний буревій".

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