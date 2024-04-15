Путін хоче перетворити Україну на "буферну зону": секретар РНБО про "священну війну" РФ

Олександр Литвиненко наголосив, що Захід пізніше може заплатити ще більше через війну Путіна проти України.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко наголосив, що російський диктатор Володимир Путін досі не відступив від своїх максималістських цілей — "знищити українську державу і перетворити її на буферну зону".

Про це він сказав в інтерв'ю The Economist.

Нещодавнє оголошення Російською православною церквою "священної війни" проти України лише підкреслює цю рішучість, пише видання.

"Ця заява, безперечно зроблена із "благословення" Кремля, була "спробою розв’язати руки Путіну" та санкціонувати нові жорсткі кампанії проти цивільної інфраструктури в Харкові, Одесі, Запоріжжі та поза їхніми межами", — каже секретар РНБО.

"Важливо розуміти, що путінізм ще не завершив свою еволюцію. Може бути ще гірше. Якщо Захід не припинить це, то пізніше він заплатить ще більше, до того ж власним життям. Допомога Україні — це не благодійність", — наголосив Литвиненко.

Нагадаємо, Литвиненко назвав умову для того, щоб еліта РФ пішла проти Путіна.

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