Путін хоче "подарувати" Африці безкоштовне зерно: з'явилися подробиці

На форумі "Росія – Африка", що триває у російському Санкт-Петербурзі, голова Африканського союзу, президент Коморських островів Азалі Ассумані звернувся до учасників колишньої "зернової угоди" з проханням полегшити доставку російського та українського зерна на континент.

Про це пише “Уніан”.

Після відмови Росії приєднатися до зернової угоди, яка захищала експорт українського зерна, диктатор Путін пообіцяв надати допомогу п'яти африканським країнам, однак журналісти вбачають в цьому геополітичний підтекст.

Президент Ассумані підкреслив, що українська криза серйозно впливає на ситуацію з постачанням продовольства, і розв'язання цього питання має врятувати життя багатьох людей на континенті. Він закликав всіх учасників колишньої угоди сприяти полегшенню доставки як російського, так і українського зерна до африканських країн та висловив готовність співпрацювати з Росією для забезпечення миру та безпеки на континенті.

Під час свого виступу на форумі, президент РФ Путін заявив, що Росія не планує приєднуватися до угоди щодо експорту зерна за посередництва ООН. Замість цього російський диктатор пообіцяв безкоштовно надавати зерно в обсязі 50 тисяч тонн країнам, таким як Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканська Республіка та Еритрея на протязі наступних місяців, забезпечуючи безкоштовну доставку цих вантажів.

Водночас у виданні The New York Times зазначили, що такий хід Путіна може бути спрямований на покращення іміджу Росії після відмови в угоді, яка допомагала нагодувати мільйони людей у всьому світі, а також мала геополітичний підтекст. Зокрема, у списку одержувачів безкоштовного російського зерна переважають країни, які не проголосували проти Росії в ООН у лютому і підтримують авторитарні уряди, що свідчить про можливі політичні мотивації відповідної допомоги.

Нагадаємо, що через те, що Росія вийшла із "зернової угоди", світові ціни на зерно можуть зрости на 15%.

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