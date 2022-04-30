Путін хоче створити "ХНР" до 9 травня: у Міноборони пояснили, що може зруйнувати його плани

Путін хоче створити "ХНР" до 9 травня: у Міноборони пояснили, що може зруйнувати його плани

Тактика Росії на тимчасово окупованих територіях України – це встановлення силовими структурами жорсткого контролю за територією та призначення на посади в органах місцевої влади маріонеток, які будуть виконувати всі вказівки Кремля.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Проте, за словами представника воєнної розвідки України Вадима Скібіцького, зірвати референдум та всі плани окупантів зі створення так званої "ХНР" може спротив і активна позиція громадян України на тимчасово окупованих територіях.

"Путіну до 9 травня потрібно продемонструвати свій успіх. Він усе буде робити для того, щоб будь-якими методами провести референдум та сказати, що "народ Херсонщини" проголосив "херсонську народну республіку" і хоче увійти до складу Росії.

Це буде подаватися як одна із перемог російських окупаційних військ на території України. Наступними кроками можуть бути запорізька… одеська… Це стратегія Путіна, яку він намагається реалізувати на території незалежних держав колишнього радянського союзу”, – заявив Скібіцький.

Нагадаємо, у тимчасово окупованих районах Херсонщини колаборанти розповідають, що нібито готуються до переходу в рублеву зону. Але від цього постраждає сама Росія.

Чи вдасться окупантам провести псевдореферендум на Херсонщині

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