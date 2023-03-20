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Путін хоче створити структури "поліції" на окупованих територіях України з місцевих

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Путін хоче створити структури "поліції" на окупованих територіях України з місцевих

Фото: Associated Press

Російський диктатор наказав створювати структури "поліції" із залученням місцевого населення.

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив про необхідність оперативно створювати структури "поліції" на тимчасово окупованих територіях України із залученням місцевого населення.  

Про це він сказав під час розширеного засідання колегії МВС Росії, пишуть ЗМП РФ.

"Насамперед важливо оперативно комплектувати в "ДНР", "ЛНР", Запорізькій і Херсонській областях територіальні структури МВС. При цьому "обов'язково потрібно задіяти і місцеві кадри, людей, які на ділі довели свою порядність, надійність і професіоналізм", - заявив диктатор.

Нагадаємо, російських "мобіків" на Донбасі, які скаржились Путіну, кинули на штурм – загинули майже всі.

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Дата публікації
Перегляди
409
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