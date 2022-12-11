Путін хоче вести війну на виснаження: експерт пояснив, до чого це призведе

Війна в Україні, яку розв'язала Росія на чолі з Путіним, вже затягнулася і тепер кремлівський диктатор хоче вести її на виснаження.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю OBOZREVATEL.

На його думку, війна на виснаження для РФ нині є єдиним варіантом, бо російська армія більше не має наступального потенціалу. Тож тепер Путін буде намагатиметься вичавити з Росії увесь військовий потенціал і у другій половині грудня може провести мобілізацію, адже військкоми вже розносять повістки.

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"На одній ділянці, в районі Бахмута чи Авдіївки вони можуть створити ще якусь загрозу наступу, але лише загрозу. На інших ділянках вони ведуть тверду оборону", - заявив Жданов.

Крім того, експерт зауважив, що Путін виснажує свою армію, що загрожують і втратою обороноздатності РФ, і може спровокувати громадянську війну та розпад Російської Федерації.

"Так, саме до цього йде. Мається на увазі відсутність оборонного потенціалу, тому що я сумніваюся, що друга хвиля мобілізації буде успішнішою за першу. І настрої в Росії вже не ті. Люди хоч і підтримують здебільшого війну з Україною, але вони вже починають ставити запитання: зачекайте, чому ми повинні йти в бій, якщо є непереможна і легендарна армія. Де вона? Це головне питання – де наша армія. Відповідно, це і позначатиметься на якості набору", - додав Жданов.

Водночас він наголосив на важливості озброєння великої дальності для України, що допоможе переламати ситуацію на фронті і розгромити російську армію.

Як повідомлялося, 9 грудня Путін заявив, що процес врегулювання з Україною буде "непростим і потребуватиме певного часу".

А за кілька днів до цього, заявив, що так звана "спецоперація", а фактично широкомасштабна війна проти України, може затягнутися на тривалий термін.

Утім, спікер Дмитро Пєсков традиційно цинічно переклав відповідальність за завершення війни з Росії, яка і почала бомбити Україну і вбивати мирних людей, на Київ. Пєсков заявив, що для закінчення війни начебто має бути бажання президента Зеленського, таким чином натякнувши на те, що Україна повинна піти на терористичні умови Кремля.

Нагадаємо, в ISW заявили, що Путін ризикує втратити підтримку з боку "лідерів" псевдореспублік та ветеранів через нездатність російських військ відкинути українські війська далі на захід від Донецька та "захистити" Донбас.

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