Путін хоче відновити радянську імперію, хоча неминуче програє у війні - Кислиця

Очільник Кремля Путін хоче відновити радянську імперію. Однак його очікує неминуча поразка у війні, яку він розв’язав проти України.

Путін хоче відновити СРСР, однак його чекає неминуча поразка у війні, яку він розв’язав.

Про це в інтерв’ю виданню Guardian Trinidad & Tobago повідомив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

За його словами, РФ хоче колонізувати Україну, проте наша держава вистоїть та зможе дати відпір російськім окупантам. 85% українців виступають проти територіальних поступок Росії.

"Незалежність України важлива, бо це святкування нашої свободи, але те, що ми маємо сьогодні, - це напад неоколоніалізму та бажання Путіна відновити радянську імперію. Я бачу кінець війни. Воєнна поразка Росії в Україні неминуча" - сказав Кислиця.

Нагадаємо, що Путін шантажує світ ядерною загрозою, оскільки не отримав жорсткої реакції світової спільноти.

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