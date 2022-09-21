"Путін хоче втопити Україну в крові": Зеленський - про мобілізацію в РФ

Кремлівський диктатор Володимир Путін хоче втопити Україну у крові російських солдатів, через що оголосив часткову мобілізацію в РФ.

Про це сказав глава української держави Володимир Зеленський у інтерв'ю BILD.

Він заявив, що не дивився брифінг Путіна, однак знає про його рішення.

"У мене є вся інформація, яка мені потрібна. У цій промові не було нічого нового для мене", - сказав він.

За словами Зеленського, часткова мобілізація свідчить про те, що країна-агресорка має проблеми з військовими кадрами.

"Ми вже знаємо, що вони мобілізували кадетів, хлопців, які не вміли воювати. Ці курсанти загинули. Вони навіть не могли закінчити своєї освіти. Всі ці люди не можуть боротися. Вони приходять до нас і вмирають. Він бачить, що його підрозділи просто розбігаються. Йому потрібна багатомільйонна армія, яка прийде до нас. Тому що він бачить, що велика частка тих, хто до нас приходить, просто тікає", - додав президент.

Глава держави зазначив, що Путін буде використовувати всі способи для досягнення своєї мети.

"Він хоче втопити Україну в крові, але також і в крові своїх солдатів", - підкреслив президент.

Нагадаємо, 21 вересня, диктатор Володимир Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію. Диктатор у зверненні до народу РФ наголосив, що мовляв, проти Росії воює "колективний Захід", тому таке рішення є вимушеним.