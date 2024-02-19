Путін хоче взяти 5 важливих міст України: окупанти наступають одразу на декількох напрямках - NYT

Окупанти хочуть повернути раніше втрачені території під час контрнаступsd ЗСУ 2022 та 2023 роках.

Станом на лютий 2024 року українські Сухопутні війська перебувають у найнебезпечнішому становищі з перших місяців війни. Тим часом росіяни наступають одразу на п'яти напрямках: Авдіївський, Марʼїнський, Роботинський, Кремінський і Бахмутський.

Про це йдеться у статті The New York Times.

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"На всьому фронті довжиною 1000 км Україні не вистачає боєприпасів без відновлення американської військової допомоги, і їй важко поповнити власні виснажені сили після двох років жорстоких боїв", - зазначили автори видання.

Авдіївка

Інформаційне агентство пише, що взяття Авдіївки " стало першою великою перемогою Москви на полі бою після взяття Бахмута в травні минулого року".

"Незрозуміло, наскільки росіяни зможуть просунути цю боротьбу за межі Авдіївки, або наскільки добре українці побудували свої наступні лінії оборони, ал е наступні великі населені пункти, де проживають десятки тисяч мирних жителів, знаходяться лише приблизно за 50 км на захід", - йдеться у матеріалі.

Навіть якщо лінії стабілізуються після того, як росіяни захопили місто, його падіння "дозволить російським військовим більш ефективно переміщати військо та техніку за лінію, коли воно натискає в інших напрямках".

Українські військові на бронетехніці на околиці Авдіївки / Фото: Getty Images

Мар'їнка

Автори видання зауважують, що з ахоплення Мар'їнки дозволило б росіянам "звернути увагу на південь і ще одну важливу українську фортецю Вугледар".

"Минулого року росіяни неодноразово намагалися атакувати Вугледар з півдня і зазнали катастрофічних втрат, включаючи нищівну поразку в одній із найбільших танкових битв війни. Р осіяни атакують Вугледар з півночі. Зараз вони просуваються через село Новомихайлівка", - сказано у статті.

Українські офіційні особи заявили, що Росія тримає близько 40 000 осіб у сусідньому районі Маріуполя , щоб розгорнути їх для атак з півдня.

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Роботине

Видання припускає, що зараз Росія налаштована повернути втрачене під час літнього контрнаступу ЗСУ Роботине Запорізької області.

Минулого тижня р ечник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що н а цьому фронті російські військові зосередили більше військ, ніж на фронті в Авдіївці.

Кремінна

Зараз РФ тисне на Кремінну Луганської області, щоб повернути міста, які вона втратила наприкінці 2022 року. Тепер Росія знову "починає рухатися вперед, хоча й повільно, незважаючи на шалений опір України".

За даними західного видання, російські війська наступають у двох напрямках від міста Кремінна : на північ у бік розгромленого міста Куп’янськ і на Лиман.

Речник Сухопутних військ Ілля Євлаш повідомив, що у цьому районі Росія утримує близько 110 000 військових.

Бахмут

Росіяни відновили "оберти" на Бахмутському напрямку. Як пише таблоїд, з араз ініціатива в окупантів.

Генерал Олександр Сирський, новопризначений командувач українськими силами, нещодавно заявив, що росіяни мають намір прорвати їхню оборону навколо Часового Яру , що дасть їм контролювати над командними висотами в цьому районі та піддасть місто Краматорськ посиленому артобстрілу.

На Бахмутському напрямку, за оцінками України, перебуває близько 62 тисяч російських військових.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, окупанти наступають на трьох напрямках.

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