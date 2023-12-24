Путін хоче "заморозити" війну: Портников пояснив сигнали про перемир’я – що планує диктатор

Газета The New York Times з посиланням на джерела, близькі до Кремля, а також американських чиновників, написала, що президент Росії Володимир Путін нібито висловлює готовність до припинення вогню та переговорів з Україною.

Український журналіст Віталій Портников вважає, що Путін насправді надсилає сигнали про свою готовність "заморозити" війну на тих позиціях на яких зараз перебувають збройні сили Російської Федерації та України.

Путін не готовий відступати ні на метр

"Російський очільник, як підкреслюють представники російських політичних кіл, не готовий відступати ані на метр, тобто мова може йти про замороження конфлікту за умовами якого Російська Федерація збереже повний контроль принаймні над 20% суверенної української території. В американських політичних колах висловлюють серйозні сумніви з приводу того, що існує якийсь український політик, який буде готовий піти на такі домовленості із Володимиром Путіним", - вважає Портников.

За словами журналіста, диктатор Володимир Путін хоче, щоб центром таких "перемовин" була не Україна, а США. Він зазначив, що сигнали президента РФ щодо "замороження" конфлікту можуть бути виключно маневром політичного лідера, адже, як відомо, Путін майстер в тому, щоб створювати конфлікти між своїми опонентами.

В цій ситуації будь-які російські пропозиції можуть викликати дискусії між західними лідерами та керівництвом України, може знайтися частина західних політиків, які будуть переконувати Київ в тому, що варто погодитися на такі умови, щоб не втратити ще більше в ситуації, якщо західна підтримка українській армії та державі почне зменшуватися 2024 року.

"Ну, і звичайно, варто пам'ятати про ситуацію президентських виборів у Сполучених Штатах. Західні політики також можуть бути переконаними в тому, що українське керівництво має скористатися шансом на замороження війни ще до того моменту, як з'явиться теоретична можливість перемоги на таких виборах колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа", - зазначив Віталій Портников.

Росія завжди порушувала будь-які угоди

Як пише журналіст, у цій ситуації, звичайно, завжди буде виникати питання: які гарантії безпеки Захід буде готовий надати Україні, щоб російська агресія проти країни не повторилися невдовзі, адже сьогодні Путін може вважати, що йому достатньо 20% української території, а завтра, як ми в цьому вже неодноразово переконувались, він захоче ще 40%.

"Таким чином стверджувати, що російський президент дійсно бажав би припинити війну було б необачно. Однак, можна як і американські журналісти вбачати прогрес хоча б у тому, що зараз Путін занепокоєний насамперед збереженням окупованих територій України, він вже не вимагає зміни української влади, як говорив у лютому 2022 року; не сподівається, що у Києві виникне маріонетковий уряд, який буде сформований зі зрадників української держави готових забезпечувати політичні амбіції російського керівництва й зраджувати інтереси власної держави", - зауважив Портников.

Путін починає розуміти, що не досягне цілей так званої "СВО"

Володимир Путін хоче хоча б утримати те, що сьогодні перебуває під контролем його армії чи принаймні удати, що ця частина "кривавої здобичі" може задовольнити його та співвітчизників.

"Треба також усвідомлювати, що і ці співвітчизники погодяться із будь-якими умовами замороження конфлікту, які будуть продиктовані їхнім президентом, адже російське суспільство, і це також потрібно усвідомлювати, в будь-яких дискусіях щодо умов припинення російсько-української війни є не суб'єктом, а об'єктом політичного впливу свого керівництва і погодиться із будь-якими запропонованими Володимиром Путіним та російською пропагандою варіантами", - резюмував Віталій Портников.

Нагадаємо, Подоляк прокоментував так звані сигнали Кремля про "перемир’я" і пояснив, чому Росія не готова програвати війну.

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