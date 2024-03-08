"Путін хотів менше, а отримав більше": Канада "потроллила" Росію через вступ Швеції до НАТО

Міноборони Канади вважає, що вступ Швеції до НАТО зміцнив Альянс.

Росія неспроможна стримати розширення Альянсу. Це довело набуття Швецією повноправного членства в НАТО.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр оборони Канади Білл Блер.

За його словами, набуття Швецією повноправного членства в НАТО - це чіткий сигнал очільнику Кремля Путіну.

“Вступ Швеції до НАТО зміцнив Альянс. Він також надіслав Путіну чіткий сигнал: він хотів менше НАТО, а отримує більше”, - заявив Блер.

Він також додав, що з нетерпінням очікує на приєднання шведських військових до очолювальної Канадою багатонаціональної бойової групи НАТО у Латвії.

Нагадаємо, що Швеція офіційно стала членом НАТО.

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