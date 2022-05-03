"Путін хотів володіти Києвом, але я приїздив і побачив, хто справжні господарі України" - Джонсон

Російський диктатор Путін, який розпочав війну проти України, хотів захопити Київ, але зазнав поразки.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що путінській Росії не вдасться захопити Київ. За його словами, він приїздив до столиці і переконався в тому, хто - справжній лідер в Україні.
Про це Джонсон заявив час онлайн-виступу перед Верховною радою України 3 травня.
"Путін хотів володіти Києвом, але натомість я приїздив і побачив, хто справжні хазяїни країни, міста, вони супроводжували мене", - висловився Джонсон.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що українці довели свою незламність у боротьбі з російськими окупаційними військами.
Як повідомлялося, Велика Британія надасть Україні військової допомоги на 375 мільйонів доларів.
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