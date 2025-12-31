Диктатор Путін / © Associated Press

Російський диктатор Путін може багато чого собі дозволити, зокрема вести росіян на бійню, але він не готовий програти війну проти України.

Про це прем’єр Бельгії Барт де Вевер заявив в інтерв’ю HLN.

Коментуючи ініціативу Єврокомісії щодо «репараційного кредиту» для України за рахунок заморожених активів РФ, він розповів, що президенту ЄК Урсулі фон дер Ляєн «доводиться об’їжджати всю Європу на велосипеді, щоб зуміти досягти компромісу».

Разом із тим, у розмові з Урсулою фон дер Ляєн та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом де Вевер наголошував на важливості збереження заморожених активів РФ як важеля для переговорів із Путіним.

«Не можна подати торт тричі й при цьому його з’їсти. І якщо ми використовуємо ці гроші для фінансування війни, то ми також виходимо з того, що росіяни через два роки будуть виснажені. Це ж міцний народ», — підкреслив прем’єр.

Він додав: «Такий цар, як Путін, може все: морити свій народ голодом, вести його на бійню і тут і там влаштовувати геноцид. Але програти війну? Цього він не може».

Раніше повідомлялося, що економічна ситуація в Росії стає дедалі критичнішою. За прогнозами експертів, у Кремля залишилося від 6 до 12 місяців, щоб спробувати досягти своїх цілей в Україні без тотального краху соціальної сфери.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський певен, що диктатор Путін не зацікавлений у жодному референдумі в Україні.