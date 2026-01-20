Путін готує мільйони солдатів: Зеленський розкрив військові плани Росії

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація планує суттєво наростити чисельність своїх збройних сил і до 2030 року може мати армію від 2 до 2,5 мільйона військових.

Про це глава держави повідомив, говорячи про необхідність створення спільних об’єднаних збройних сил Європи.

"Я говорив про спільні об’єднані збройні сили Європи. Чому? Тому що загроза від Росії зрозуміла. Вони планують до 2030 року мати армію 2–2,5 мільйона", – зазначив Зеленський.

Реклама

За його словами, йдеться не про ліквідацію національних армій, а про формування спільного оборонного потенціалу, здатного швидко реагувати на сучасні загрози.

"Безумовно, в кожній країні має залишатися своя суверенна армія. Але об’єднані збройні сили, які готові реагувати, щонайменше мають налічувати близько 3 мільйонів військових", – наголосив президент.

Зеленський також повідомив, що звертався з цією ініціативою до європейських лідерів ще минулого року, однак за цей час жодних реальних кроків у напрямку створення таких сил зроблено не було.

"Рік пройшов – скажу відверто – жодного кроку назустріч цій ідеї ніхто не зробив. Можливо, зараз, з огляду на всі виклики, лідери Європи трішки задумаються над цим", – підсумував він.

Реклама

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що минулого року в російській окупаційній армії планувалося створення 14 нових дивізій, однак реалізувати ці наміри вдалося не більш ніж на половину.