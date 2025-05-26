Путін готує нові наступальні операції: Зеленський повідомив дані розвідок

Путін та його оточення не планують завершувати війну / © Володимир Зеленський

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Російський президент Володимир Путін та його оточення не планують завершувати війну. Немає зараз жодного підтвердження, що вони серйозно розглядають варіант миру і дипломатію. Навпаки, багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції. Росія розраховує на подальшу війну.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 26 травня під час звернення.

«Провів сьогодні Ставку. Були доповіді розвідок — дуже ґрунтовні. Загалом по ситуації: війна та російські наміри, можливості російських військ та їхнього промислового комплексу, а також наші можливості тиснути на Росію і збивати її плани. Бачимо по інформації, яку здобуває розвідка, та по відкритих даних, що Путін та його оточення не планують завершувати війну», — сказав Зеленський.

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Він зазначив, що наразі немає зараз жодного підтвердження, що РФ серйозно розглядає варіант миру і дипломатію.

«Навпаки, багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції. Росія розраховує на подальшу війну. І це з їхнього боку відверта зневага всіх у світі, хто прагне миру і намагається зробити дипломатію дієвою», — додав Зеленський.

Він також висловив впевненість, що розвідки партнерів мають таку саму інформацію.

«Теж бачать такі факти, і важливо, щоб вони не заплющували очі та доповідали нагору. Єдине, що зараз потрібно, — це абсолютно чесні висновки та відповідний спільний тиск на Росію», — сказав він.

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Нагадаємо, РФ постійно вдосконалює свої «Шахеди». Нові дрони літають вже швидше і вище, а бойова частина зросла вдвічі.

Раніше військовий "Флеш" раніше перелічив, що не можуть і чого не мають «Шахеди», якими РФ атакує Україну.

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