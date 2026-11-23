Наслідки обстрілів України (ілюстративне фото) / © ДСНС

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Росія може навмисно посилювати удари по Україні напередодні мирних переговорів, щоб змусити Київ погодитися на поступки. Атака на житловий будинок у Димері, де загинули 11 людей, може бути частиною цієї тактики психологічного тиску.

Таку думку висловив політтехнолог Олег Постернак в ефірі “Київ24”.

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За його словами, Москва вже неодноразово використовувала військову ескалацію як інструмент впливу на переговорний процес.

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«Це виключно генерація потрібного інформаційно-психологічного, хочете, когнітивного ефекту. Вони так робили під час Мінських перемовин. Згадайте котел під Дебальцевим, котел під Іловайськом», — зазначив експерт.

Постернак вважає, що посилення атак має продемонструвати здатність Росії завдавати Україні нових втрат і таким чином змусити українську делегацію бути поступливішою щодо вимог Кремля.

На його думку, Москва також намагається просувати свої максималістські вимоги через американську сторону, щоб посилити тиск на Київ під час переговорів.

«Почерк росіян — це такий фірмовий. Вони так роблять завжди, щоб показати, що мають терористичну перевагу, що мають можливість це робити», — наголосив політтехнолог.

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Він застеріг, що російські удари з повітря залишаються серйозною проблемою для України. Тому, на його переконання, головне завдання зараз — витримати цей тиск із мінімальними втратами як для цивільного населення, так і для українських дипломатичних позицій.

Росія посилила удари по Україні: є загиблі та поранені

Нагадаємо, російські війська продовжують атакувати українські міста. У Запоріжжі, 23 листопада, під ударом опинився Вознесенівський район — загинули троє людей, щонайменше одна зазнала поранень. У Лозовій на Харківщині кількість постраждалих перевищила десять осіб.

Раніше окупанти вдарили по залізничному вокзалу в Люботині, де під обстріл потрапила приміська електричка з пасажирами. Поранення дістали троє підлітків і 38-річна жінка. Від вечора до ранку росіяни також атакували Харків безпілотниками різних типів і боєприпасами «Бандероль». Удари припали на чотири райони міста, постраждали восьмеро людей. Пошкоджень зазнали, зокрема, дитсадок і готель.

Мешканці розповідали, що вибухи вибивали вікна у квартирах, а людям із дітьми доводилося вибігати з будинків серед диму та уламків скла.

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У Путіна заговорили про тристоронні переговори

Нагадаємо, що у Кремлі заговорили про можливість проведення нових тристоронніх переговорів щодо війни в Україні за участю України, США та Росії. За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, якого цитують російські ЗМІ, наступний раунд перемовин може відбутися вже найближчим часом.

Водночас речник Кремля зазначив, що конкретних дат проведення цієї зустрічі наразі немає. Основним майданчиком для переговорів у Москві розглядають Абу-Дабі, проте не виключають й інших варіантів.

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