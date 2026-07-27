Путін готує Росію ще до трьох років війни: де Кремль шукатиме гроші

Володимир Путін / © Associated Press

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Військові витрати залишатимуться одним із головних пріоритетів російського бюджету у 2027–2029 роках. Водночас для фінансування війни уряду РФ, імовірно, доведеться скорочувати цивільні видатки, збільшувати борг і шукати додаткові надходження.

Про бюджетні пріоритети заявив російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з депутатами Держдуми восьмого скликання, пише The Moscow Times.

Він назвав «зміцнення оборони країни» одним із головних завдань під час формування бюджету на найближчі три роки. Іншим пріоритетом, за його словами, має стати розв’язання першочергових соціальних проблем.

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Під час виступу Путін також повторив заяви про нібито «русофобію» Заходу, санкційний тиск та спроби «зламати» Росію.

Витрати на війну перевищують заплановані

У федеральному бюджеті Росії на 2026 рік на статтю «національна оборона» спочатку заклали 12,9 трильйона рублів.

Водночас джерела Bloomberg, знайомі із ситуацією, повідомляли, що фактичні військові витрати можуть перевищити заплановану суму ще на 4–5 трильйонів рублів.

Для покриття цих витрат російський Мінфін нібито готується скоротити фінансування цивільних статей бюджету, а також залучити додаткові 2–3 трильйони рублів державного боргу.

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За підрахунками наукового співробітника Німецького інституту міжнародних справ і безпеки Яніса Клюге, лише за перший квартал витрати російського бюджету на війну проти України сягнули 5,9 трильйона рублів.

Порівняно з аналогічним періодом попереднього року витрати на армію та виробництво зброї збільшилися майже на 30%. Відносно першого кварталу 2024 року вони зросли на 68,7%, а порівняно з початком 2022-го — у 4,6 раза.

Загалом від 2022 року війна проти України, за розрахунками Клюге, коштувала російському бюджету понад 53 трильйони рублів, або близько 746,6 мільярда доларів.

Ця сума співставна з 28 роками нинішніх федеральних витрат РФ на охорону здоров’я або 30 роками фінансування освіти.

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Цивільні витрати можуть скоротити

Пріоритетне фінансування армії та силових структур змушує російську владу обмежувати видатки на інші напрямки, зазначив провідний експерт російського Центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування Еміль Аблаєв.

За його словами, можливості постійно наповнювати бюджет шляхом підвищення податків поступово вичерпуються.

Минулого року, попри збільшення податку на прибуток та утилізаційного збору, доходи російського бюджету виявилися на три трильйони рублів нижчими за план.

Цього року уряд РФ підвищив податок на додану вартість до 22%, однак дефіцит бюджету за підсумками першого півріччя вже наблизився до шести трильйонів рублів.

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До кінця року нестача коштів у російській скарбниці може зрости до семи трильйонів рублів, прогнозує Аблаєв.

Раніше повідомлялось, що президент Росії Володимир Путін підписав указ про чергове збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Згідно з указом, загальна штатна чисельність Збройних сил Росії збільшиться на 27 тисяч осіб і становитиме 2 426 000.

Також нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив про наміри Росії залучити ще близько 30 тисяч військовослужбовців із Північної Кореї. За його словами, у Воронезькій області РФ ще від червня триває підготовка до приймання північнокорейських військових.

Окрім залучення особового складу, Північна Корея готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет. Володимир Зеленський наголосив, що це військове партнерство продовжує розширюватися, а його наслідки виходять далеко за межі війни в Україні.

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