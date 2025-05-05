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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Путін готує російське суспільство до тривалої війни в Україні та можливо із Заходом — ISW

Як доказ намірів Путіна продовжувати війну ISW наводить «документальний фільм» про Путіна кремлівського пропагандиста Зарубіна, який вийшов в ефір державного каналу «Россия 1» 4 травня.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Очільник Кремля Володимир Путін

Очільник Кремля Володимир Путін / © Associated Press

Путін і російська верхівка намагаються підготувати російське населення до більш тривалої війни в Україні і потенційних майбутніх конфронтацій із Заходом.

Так вважають дослідники «Інституту вивчення війни» (ISW), про що пишуть в аналітичному звіті за 4 травня.

Як доказ намірів Путіна продовжувати війну ISW наводить «документальний фільм» про Путіна кремлівського пропагандиста Зарубіна, який вийшов в ефір державного каналу «Россия 1» 4 травня.

«Путін стверджував, що Росія має достатньо живої сили і техніки, щоб довести війну в Україні до „логічного завершення з тим результатом, який потрібен Росії“. Путін також стверджував, що примирення Росії з українською частиною російського народу є „неминучим“, — йдеться в переказі змісту стрічки в звіті ISW.

«Заяви Путіна вказують на те, що Росія продовжує вважати, що вона може досягти своїх початкових цілей повномасштабного вторгнення в Україну, які включають демілітаризацію України, встановлення в Україні проросійського уряду, примушення України відмовитися від своїх прагнень приєднатися до НАТО та інших блоків безпеки, а також примушення України піти на значні територіальні поступки Росії, включаючи частини України, які Росія наразі не окупує», — зазначено в звіті ISW.

Окремо дослідники наголошують на наративах кремлівського диктатора, спрямованих на внутрішню аудиторію.

«Путін… просував ідеал жертовності на фронті і в тилу, ймовірно, намагаючись підготувати російське суспільство до більш тривалої війни в Україні і потенційних майбутніх конфронтацій із Заходом», — роблять висновок в ISW, додаючи, що «Путін знову звинуватив Захід в „обмані“ Росії після Мінських угод 2015 року, ймовірно, намагаючись переконати російську внутрішню аудиторію в тому, що Росія не може вести переговори із Заходом і повинна продовжувати війну».

«Російські чиновники також послідовно активізували зусилля з мілітаризації російського суспільства з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що додатково вказує на те, що Росія готується до затяжного конфлікту», — пишуть аналітики, посилаючись на оголошення Путіним 2025 року «роком захисника вітчизни» після того, як «у 2023 і 2024 роках було запущено безліч мілітаристських ініціатив, спрямованих на надання ветеранам соціальної та фінансової підтримки та зміцнення російського державного наративу про те, що ветерани є новим „елітним“ класом».

ISW також звертає увагу на те, що РФ «інвестує значні кошти у військово-патріотичне виховання російської молоді, демонструючи зацікавленість Кремля у створенні нового покоління мілітаризованих, лояльних громадян у середньо- та довгостроковій перспективі».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Україна не погодилася на травневе перемир’я Путіна.

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