Путін хворий і, ймовірно, вмирає: Newsweek розповів про стан російського диктатора

Російський диктатор Володимир Путін у квітні пройшов курс лікування від раку на пізній стадії.

Про це свідчить ізоляція і зміна зовнішності Володимира Путіна.

Про це пише видання NewsWeek з посиланням на дані американської розвідки.

За даними американської розвідки, Путін у квітні пройшов курс лікування від раку на пізній стадії. Також американська розвідка підтвердила інформацію, що на диктатора у березні було скоєно замах. Путін все більш параноїдально ставиться до своєї влади і статусу, що робить курс в Україні нестійким та непередбачуваним. Але це, кажуть вони, також робить перспективи ядерної війни менш імовірними.

Один зі старших офіцерів розвідки повідомив, що всередині Кремля триває жорстка боротьба за владу. Розвідка повідомляє, що ізоляція російського лідера ускладнює для американської розвідки точну оцінку статусу та здоров’я Путіна.

Розвідка зазначила, що про поганий стан здоров'я Путіна свідчать його зустрічі з Макроном та Шольцом за довгим столом. Також там наголосили, що під час розмови з Шойгу у квітні Путін виглядав хворобливо.

"Деякі спостерігачі припустили, що російський лідер має хворобу Паркінсона. Інші наполягали на тому, що це було його навчання поводженню зі зброєю в КДБ, маючи на увазі його жорстку стійку і ходу, під час якої він тримав праву руку так, ніби готовий був дістати з куртки пістолет. Відео було ретельно вивчене аналітиками розвідувальної спільноти, деякі з яких навчені дистанційній діагностиці, а інші - психіатрії. Для Білого дому було проаналізовано багато розвідувальних даних: на загальну думку, Путін хворий і, ймовірно, вмирає. Здавалося, він влаштував гарне шоу. Але, можливо, ізоляція через коронавірус замаскувала погіршення, яке лише зараз виявилося яскравіше", - пише Newsweek.

Ще однією ознакою того, що диктатор хворий виявився його виступ на 9 травня.

"Розвідувальне співтовариство США погодилося з тим, що його становище було більш серйозним, ніж вважалося раніше, і його фізичне виснаження відповідало виснаженню Росії", - пише видання.

Нагадаємо, адміністрація президента Росії Володимира Путіна заборонила державним ЗМІ робити акцент на темі 100 днів війни проти України та на тривалості вторгнення.

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