"Путін і Лавров повинні відповідати перед військовим трибуналом" - президент Німеччини

Президент Німеччини Штайнмаєр закликав притягнути Путіна до трибуналу.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Путін і Лавров повинні відповісти за криваві злочини в Україні перед військовим трибуналом.

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Він наголосив, що відповісти повинні ті, хто несе політичну відповідальність.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому журналу Der Spiegel.

"Будь-хто, хто несе відповідальність за ці злочини, повинен буде відповісти. У тому числі солдати, військові начальники. І, звичайно ж, ті, хто несе політичну відповідальність", - сказав він.

Він також зазначив, що те, що відбулося у Бучі, не можна залишити без покарання причетних до цього.

"Фотографії з Бучі жахливі, я їх ледве виношу, серце розривається. Вони ще раз показують, що означає злочинний напад Росії на Україну, які страждання та смерть він несе".

Нагадаємо, Штайнмаєр заявив, що нормалізації стосунків з РФ не буде та назвав Путіна "бункерним розпалювачем війни".

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