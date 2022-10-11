Путін і Лукашенко домовилися про розгортання військ: в ISW оцінили ризик вторгнення в Україну з півночі

Лукашенко не може собі дозволити внутрішні наслідки прямого білоруського втручання у війну.

Агресорка Росія та Білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Втім, диктатор Володимир Путін та самопроголошений президент Олександр Лукашенко навряд наважаться атакувати Україну з півночі.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інститут вивчення війни (ISW).

"Російські та білоруські війська навряд чи атакуватимуть Україну з півночі попри про те, що Білорусь і Росія погодилися розгорнути Регіональне угруповання військ Союзної держави - стратегічне формування російських і білоруських частин, завданням якого є оборона Союзна держава", - йдеться в повідомленні.

Аналітики вважають, що російський компонент будь-якого формування регіонального угрупування військ буде складатися з мобілізованих або призовників. Вони ж мають низький рівень підготовки, а тому не становитимуть значної загрози для України.

Крім того, компонент може складатися з частин 1-ї гвардійської танкової армії, 20-ї загальновійськової армії та повітрянодесантних підрозділів. Вони вже зазнали значних втрат в Україні та мають суттєво знижену боєздатність.

До слова, в ISW оцінювали, що Кремль сподівається використати білоруські військові об'єкти та інфраструктуру для підготовки мобілізованих солдатів. Втім, навіть це не є індикатором неминучого відкритого вторгнення до України з території сусідньої Білорусі.

Своєю чергою, Москва може спробувати використати свої сили в Білорусі, аби "зафіксувати" українські війська під Києвом та не допустити їхньої передислокації до іншого місця або ж участі в контрнаступі, наголошують американські аналітики.

Вони вважають, що наразі диктатор Лукашенко не може собі дозволити внутрішні наслідки прямого білоруського втручання у війну. А агресорка Росія тим часом не має можливості швидко сформувати наземні ударні сили з нуля або ж з чинних в Білорусі підрозділів.

Загроза з Білорусі

У Міноборони Білорусі заявили, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський президент Володимир Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

У понеділок, 10 жовтня, волинський кордон перетнули іранські дорони-камікадзе, які вилетіли з території Білорусі.

Зголом з'явилася інформація ніби-то про бої в Чернігвській області на кордоні з Білоруссю. Втім, влада Чернігівської області спростовувала повідомлення, що з'явилися у Мережі.

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