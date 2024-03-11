Путін і ядерний удар по Україні: хто насправді зупинив Росію 2022-го

Побоювання, що Путін може вдатися до використання ядерної зброї, поширилися у 2022 році після того, як російські війська зазнали низки поразок, а Україна розпочала контрнаступ на Херсон.

США звернулися за допомогою до країн, що не є членами НАТО, щоб відмовити Росію від нанесення ядерного удару в 2022 році, повідомив CNN високопоставлений чиновник американської адміністрації.

Про це пише Business Insider.

Ядерна риторика Кремля

“Однією з речей, яку ми зробили, було не лише пряме повідомлення, але й рішучий заклик, тиск, заохочення інших країн, до яких вони могли б бути більш уважними, зробити те ж саме”, — йдеться у повідомленні.

За оцінкою чиновників, такі країни, як Індія, Китай та інші, “можливо, мали певний вплив” на російське мислення.

“Занепокоєння ключових для Росії і Глобального Півдня країн також було корисним, переконливим фактором і показало їм, якою може бути ціна всього цього”, — сказав інший американський чиновник в інтерв'ю виданню.

Побоювання, що Путін може вдатися до використання ядерної зброї, поширилися у 2022 році після того, як російські війська зазнали низки поразок, а Україна розпочала контрнаступ на місто Херсон на півдні України.

“Якщо значна кількість російських військ буде розгромлена, якщо їхні життя будуть зруйновані, це буде свого роду передвісником потенційної загрози безпосередньо російській території або російській державі”, — сказав один з високопоставлених чиновників.

І адміністрація Байдена побоювалася, що це може підштовхнути Путіна до застосування ядерної зброї як засобу стримування, щоб уникнути подальших втрат, оскільки він розглядав захоплене місто Херсон як частину самої Росії, йдеться в репортажі CNN.

Заява Росії про “брудну бомбу”

У жовтні 2022 року російські пропагандисти також почали поширювати історію про те, що Україна планувала використати “брудну бомбу”, — пристрій, що містить як радіоактивний матеріал, так і звичайну вибухівку.

Сергій Шойгу, міністр оборони Росії, висунув претензії до США та низки їхніх союзників.

“Російські публічні заяви про те, що Україна може використати “брудну бомбу”, які, як ми бачимо, не мають під собою жодного підґрунтя, були зроблені на порожньому місці”, — сказав один з представників адміністрації.

Але вони додали, що існують побоювання, що Росія робить ці заяви як “привід для того, щоб зробити щось божевільне, або як прикриття для того, що вона сама збирається зробити”.

Інститут вивчення війни заявив тоді, що цей крок “швидше за все, спрямований на те, щоб уповільнити або призупинити західну військову допомогу” і “можливо, послабити альянс НАТО за допомогою залякувальних закликів”.

Проте, за словами одного з чиновників, “рівень ризику, схоже, зростає, перевищуючи той, який був у будь-який інший момент часу”.

У червні 2023 року президент США Джо Байден заявив, що ядерна загроза з боку Росії залишається “реальною”, після новин про те, що Росія перемістила ядерну зброю до сусідньої Білорусі.

Минулого місяця Путін виступив з найбільш відвертими ядерними погрозами після того, як президент Франції Емманюель Макрон запропонував НАТО відправити війська на допомогу Україні — незважаючи на те, що США та інші союзники по НАТО відкинули цю ідею.

“(Західні країни) повинні усвідомити, що у нас також є зброя, яка може вражати цілі на їхній території, — сказав він, цитує Reuters. — Все це реально загрожує конфліктом із застосуванням ядерної зброї і знищенням цивілізації. Невже вони цього не розуміють?”.

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