Путін і його армія змінюють свою стратегію - Зеленський

Путін і його армія змінюють свою стратегію - Зеленський

Президент України повідомив про посилення тиску на Харків і весь Донбас, включно з Маріуполем, з боку окупантів.

Путін і його армія змінюють свою стратегію.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 13 квітня.

"Різні експерти казали, що Україна не протримається більше тижня, якщо Росія вторгнеться. Нам не тільки вдалося зупинити російську армію – ми їх відкинули! Але наша війна ще далеко не закінчена. Це був лише перший раунд", - наголосив він.

Президент України повідомив про посилення тиску на Харків і весь Донбас з боку окупантів.

"Путін і його армія змінюють свою стратегію. Вони посилюють свої війська, щоб іще сильніше натиснути на Харків і весь Донбас, включно з Маріуполем", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент Росії Путін намагається стягнути на Донбас сили, які за чисельністю вп'ятеро перевищуватимуть розташовані там українські війська.

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