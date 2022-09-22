"Путін іде на ризик": у британській розвідці заявили, що Росія матиме проблеми з забезпеченням 300 тисяч військових

Російський диктатор Володимир Путін іде на значний політичний ризик у надії зібрати 300 тисяч військових для війни в Україні.

Мобілізація у Росії зіткнеться логістичними і адміністративними труднощами, а зібрані війська не будуть боєздатними протягом принаймні кількох місяців.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії у щоденному звіті.

Зазначається, що у Росії, ймовірно, виникнуть матеріально-технічні та адміністративні проблеми, "пов’язані навіть зі збором 300 000 військовослужбовців", які "навряд чи будуть боєздатними протягом кількох місяців".

"Навіть така обмежена мобілізація, найімовірніше, буде дуже непопулярна серед частини російського населення. Путін йде на значний політичний ризик у надії отримати таку необхідну бойову силу. Цей крок фактично є визнанням того, що Росія вичерпала запас добровольців, які бажають воювати в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації по всій РФ спалахнули протести. Росіяни виходять на мітинги проти мобілізації у своїх містах. Внаслідок чого по всій Росії котиться хвиля масових затримань. Людей "в’яжуть" без пояснень. Куди везуть десятки затриманих мітингувальників - наразі невідомо.

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