Путін хоче більше територій: що відомо про окупаційні плани Кремля щодо України

Наступ росіян, фото ілюстративне

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Нещодавно у медіа з’явилася інформація про ескалаційні наміри кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо війни в Україні.

Мова йде не лише про захоплення значної частини українських земель, а й про збільшення масованих атак на критичну інфраструктуру та міста.

За даними джерел, Кремль планує до кінця літа розпочати новий масштабний наступ, зосередившись на східних та південних регіонах. Особливу загрозу становлять підготовлені російські резерви та можлива участь північнокорейських військових.

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ТСН.ua зібрав усе, що відомо про плани ворога.

Ескалаційні плани Путіна упродовж наступних 60 днів

Під час телефонної розмови 3 липня, кремлівський диктатор Володимир Путін заявив американському президентові Дональду Трампу про свої окупаційні плани упродовж наступних 60 днів, передає Axios.

Видання зазначило, що Путін планує активізувати зусилля щодо захоплення територій України до адміністративних меж, де РФ вже має значну присутність.

За словами Трампа, Путін «хоче взяти все», тобто прагне повного контролю над окупованими областями.

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Солдати РФ / © Associated Press

«Він хоче взяти все», — сказав Трамп президентові Франції Еманюелю Макрону після розмови з очільником Кремля.

Також у статті підкреслюють, що Трамп останні два тижні все більше розчаровується через небажання Путіна припиняти війну та через зростання російських атак на Київ та інші міста.

Своєю чергою президент 14 липня США поставив дедлайн росіянам: укладення мирної угоди упродовж 50 днів. У разі відмови Кремля, Трамп обіцяє запровадити вторинні тарифи, щонайменше у 100%

Однак, західні медіа вбачають у цьому можливість для перепочинку Путіну.

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«Трамп міг би бути жорсткішим. Він дає Путіну перепочинок — 50 днів. Це довгий термін, враховуючи агресію, з якою Путін веде цю війну», — зауважив журналіст Sky News Джеймс Меттьюз.

Наступ на Покровськ

На початку липня, іноземні медіа повідомляли, що росіяни активізували наступ на Покровському напрямку. Відповідно, там зауважують. Що Покровськ залишається пріоритетом для окупантів, адже його захоплення дозволило б Росії контролювати Донеччину та загрожувати Дніпропетровській області.

ЗМІ підкреслюють, що утримання Покровська має ключове значення — його падіння може суттєво вдарити по бойовому духу українців і збільшити тиск на українську владу.

Ситуація на Покровському напрямку, 14 липня / © Deepstatemap

Своєю чергою, у в американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що наступ на Покровськ, росіяни розпочали ще торік, тому вони продовжуватимуть намагатися захопити його.

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Ба більше, аналітики наголошують, що армія РФ змінила свою тактику та для досягнення своєї мети намагатимуться обійти з заходу укріплену лінію Сил оборони на Донеччині.

А саме, росіяни переорієнтовують свій наступ на район північніше Покровська — в бік Добропілля.

Водночас військовий експерт Сергій Грабський заявив, що Росія зосередила під Покровськом 110 тисяч військових, намагаючись охопити місто зі сходу. Попри перевагу в живій силі, наступальні дії не мають успіху через великі втрати окупантів.

Грабський зазначив, що безпосередньої загрози оточення Покровська поки немає, але попередив про можливість нового російського наступу після оперативної паузи.

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Створення буферної зони та наступ на Сумщину

Створення «буферної зони» углиб на 15–20 км у Сумській та Харківській областях для захисту російської території та ускладнення українських контратак також є однією із цілей ворога.

Ситуація на Сумщині станом на 14 липня / © Deepstatemap

У разі успіху на цих напрямках можливе розширення наступу на Запорізьку та Херсонську області.

Зокрема, про створення «буферної зони» на кордоні з Україною заявляв Путін ще 20 травня. Зокрема, повідомлялося, що росіяни вже почали реалізовувати цей план.

Своєю чергою, на Сумщині ворог діє диверсійно-штурмовими групами, намагаючись прорвати оборону ЗСУ. Проте, 53-тисячне російське угруповання на Сумському напрямку не змогло здійснити прорив.

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Про зупинення російських військ 26 червня повідомляв і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Просування російських військ у прикордонні Сумщини зупинено», — заявив головком ЗСУ.

Натомість військові заявляють, що просування ворога не зупинилося, а лише уповільнилося.

Командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов «Осман» зазначає, що окупанти знають про слабкі місця одного з підрозділів ЗСУ, який нещодавно зайшов на Сумський напрямок, і користуються цим.

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Тому, за словами воєнного кореспондента Богдана Мірошникова, про стабілізацію на цьому напрямку фронту говорити зарано.

Масштабний наступ Росії влітку 2025 року

За даними видання BILD, Кремль готує новий наступ на Україну до кінця літа, посилюючи авіаудари для знищення ППО.

Там зауважують, що російські атаки стають інтенсивнішими, а Путін вимагає контролю над чотирма областями та Кримом, висуваючи неприйнятні умови миру. Він використовує зниження уваги світу до війни, що призводить до постійних обстрілів.

Карта нового ймовірного наступу РФ \ BILD

BILD, зауважує, що Росія активно шукає підтримки, зокрема у Північній Кореї. Мова йде про ймовірну заміну 30 тисяч російських прикордонників північнокорейськими військовими.

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За повідомленнями пропагандистських ЗМІ, головнокомандувач російської армії вже представив Путіну план наступу, який має охопити не лише окуповані території, а й нові регіони.

Джерела BILD підтверджують, що Путін не зацікавлений у справжніх переговорах, про що свідчать його ультимативні вимоги.

Чого очікувати Україні найближчим часом

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко спростував інформацію видання BILD. Він зауважив, що росіяни намагаються наступати та тиснути на Україну ще з минулого року.

Коваленко стверджує, що «нових наступів» як таких нема.

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ерівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко / © із соцмереж

«Є вкидання резервів, зміна тактики, спроби заходити штурмовими групами в прикордоння, навʼязувати бої, кидати резерви на Сході і так далі. Включно з ударами по тилу якраз тому, що задачі на фронті, які ставив Путін, ще з минулого року провалені і армія РФ просто намагається тиснути кількістю аби повзти», — зазначив керівник ЦПД.

Своєю чергою аналітики зазначають, що Москва не має наміру припиняти війну і прагне повністю підпорядкувати Україну, а також нав’язати Заходу нову архітектуру безпеки в Європі.

Водночас у коментарі для ТСН.ua розповів військовий експерт Олексій Гетьман прогнозує, що ймовірний наступ росіян може бути за умови, якщо Путін може посилити наступ, але шляхом того, що покладе ще більше особового складу.

Військовий експерт Олексій Гетьман / © ТСН.ua

«М’ясні штурми» припустити можна, вони посилилися на всіх напрямках. Цим самим Путін підтверджує свої слова. Наприклад, спроба російської ДРГ зайти до Дніпропетровської області. Але з військового погляду наявними силами й засобами Путін не здатний досягнути суттєвих переваг. Якби був здатний, то вже зробив би», — сказав експерт.

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Гетьман зауважив, що зараз посилюється наступ на південному напрямку та Покровському.

«Суттєвий прорив неможливо здійснити завдяки малим групам, таке можливо зробити за допомогою авіації та броньованої техніки. Інша тактика бою», — пояснив експерт.

Військовий аналітик Гетьман пояснює, що наступ Росії остаточно провалиться в «день Ч» — коли на фронті почнуться затяжні дощі. Погода стане вирішальним фактором, що зупинить наступ. Він робить такий висновок на основі свого досвіду боїв на Донбасі.

Окрім того, раніше повідомлялося, що США готують новий військовий пакет для України. До нього може увійти як оборонна, так і наступальна зброя. Окрім того, американський президент Дональд Трамп повідомив про виділення для Києва 17 Patriot.

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Таке рішення у Вашингтоні ухвалили на тлі посилення атак РФ та особистому розчаруванні американського президента у Путіні.

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