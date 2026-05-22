Путін хоче швидко завершити війну, але є важливий нюанс: деталі від Bloomberg

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Україна та її союзники дедалі більше впевнені, що повномасштабне вторгнення Росії вичерпується. ЗСУ стабілізують лінію фронту та зупиняють весняний наступ Москви. Водночас «фюрер» Володимир Путін хоче завершити війну до кінця цього року. Втім, лише на тих умовах, які вважає переможними.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Аналітики наголошують, що зросла ефективність України у використанні безпілотників для завдання значних втрат військам РФ, а також задля ударів за лінією фронту та глибоко всередині Росії.

Реклама

Це викликає посилення критики щодо Путіна всередині РФ. Водночас з економічним спадом та обмеженнями в інтернеті, це призводить до поглиблення втоми від війни серед пересічних росіян. Ба більше — панічний настрій мають представники російської еліти, а деякі високопосадовці Кремля вважають, що немає чіткого способу, аби вирішити і закінчити війну.

Bloomberg зауважує, що Путін хоче завершити війну до кінця 2026-го. Втім, лише на тих умовах, які він вважає переможними. Йдеться про повний контроль над Донбасом, а також значно ширшу угоду про безпеку з Європою, яка б фактично визнавала територіальні здобутки Москви.

Загроза наступу РФ і успіхи ЗСУ

Днями Київ оголосив значне посилення безпеки на півночі країни. Сталося це після того, як президент Володимир Зеленський попередив про ризик потенційного наступу Росії з Брянської області та Білорусі.

Автори статті зауважують: хоч Україна готується до чергового наступу РФ цього літа і попереджає, що Кремль може вдатися до призову на військову службу, ЗСУ війська здебільшого утримують лінію фронту від моменту посилення бойових дій після зимового затишшя. Дані DeepState свідчать, що українські війська стабілізували значну частину фронту до середини травня.

Реклама

Окрім того, Київ значно покращив співвідношення втрат до приблизно одного українського солдата на кожних п’ятьох російських загарбників. За даними українського Міноборони, понад 35 тис. окупантів загинули або отримали важкі поранення у квітні.

Зазначається, що переломним моментом у війні стали безпілотники. Дрони, застосування яких значно зросло, допомагають Україні компенсувати дефіцит людських ресурсів.

«Однак Київ також не зміг досягти своїх стратегічних цілей, не повернувши більшу частину території, яку окупує Росія, і не наблизившись до прийнятної мирної угоди в переговорах під керівництвом США, які наразі зупинилися», — наголошує Bloomberg.

Київ посилює атаки на РФ

Минулого тижня Україна розпочала одну з найжорстокіших атак на Москву та регіон від початку великої війни. Росіяни тепер звинувачують безпосередньо «фюрера» Путіна в тому, що війна прийшла до них.

Реклама

Кілька європейських дипломатів на умовах анонімності заявили, мовляв, вважають настрій у Росії похмурим. Адже ситуація на фронті зайшла в глухий кут, а українські удари БпЛА перенесли війну до Москви.

«Росія зазнає невдач на полі бою. Щоб підтримувати свої військові зусилля в Україні, Кремлю майже напевно доведеться запровадити другу часткову мобілізацію протягом наступних 12 місяців», — наголосив старший науковий співробітник з питань РФ і Євразії в Міжнародному інституті стратегічних досліджень у Лондоні Найджел Гулд-Девіс.

Ситуація в Росії — проблеми не лише на фронті

Україна змогла повернути частину територій на півдні після того, як окупанти втратили доступ до Starlink. Найбільше просування ЗСУ відбулося у Запорізькій та Дніпропетровській областях. ЗСУ заявляли про звільнення близько 400 квадратних кілометрів.

Окрім того, Україна вивела з ладу більшість великих НПЗ Росії. Від початку війни було атаковано не менш ніж 24 із 33 російських підприємств, потужністю виробництва в понад 1 мільйон тонн нафти на рік. Серед найбільших заводів, що поки опинилися поза зоною ударів, залишилися лише Омський та Ангарський НПЗ за Уралом.

Реклама

Новини партнерів