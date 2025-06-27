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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Путін "хоче завершити СВО" за однієї умови: скільки на це знадобиться грошей армії РФ

Кремлівський диктатор розкрив, скільки гошей витрачає на війну проти України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Володимир Путін

Кремлівський диктатор Володимир Путін

Під час виступу перед журналістами у п’ятницю, 27 червня, кремлівський диктатор Володимир Путін торкнувся питань мети так званої «спецоперації» в Україні та фінансових вливань у військову сферу.

Заяви диктатора оприлюднили російські пропагандистські ЗМІ.

Путін заявив, що Російська Федерація прагне завершити «СВО» з «потрібним для себе результатом». Він також підкреслив, що держава планує свій бюджет з огляду на досягнення цієї мети.

«Витрати РФ розраховані під успішне завершення СВО», — наголосив диктатор.

За словами Путіна, Росія витрачає на військові потреби 13,5 трильйона рублів із загального ВВП РФ у 223 трильйони рублів.

Нагадаємо, кремлівський диктатор не шкодує фінансів на задоволення своїх імперських амбіцій. За інформацієї президента Зеленського, за три роки повномасштабної війни Росія витратила на війну проти України приблизно 1 трлн дол. США.

Цьогорічний бюджет Путіна на війну становить колосальні 6,2% національного ВВП. Це приблизно рівень військових диктатур африканських країн, хоча суми, звісно, значно більші. Варто зазначити, що 40% військових витрат заплановано підуть на силовиків.

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