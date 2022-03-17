Путін кидає на смерть мобілізованих з "ЛДНР", а за ними вже йдуть кадрові війська РФ — Арестович

Путін кидає на смерть мобілізованих з "ЛДНР", а за ними вже йдуть кадрові війська РФ — Арестович

Сьогодні всім своїм виглядом Росія показує, що ці військові з "ЛДНР" — сміття для них.

Під час наступу на сході України Росія пускає мобілізованих військових із самопроголошених "ЛНР" та "ДНР" вперед на смерть, а за ними вже йдуть кардрові російські частини.

Про це в інтерв’ю НВ розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Так, один із полонених розповів, що їх використали в зоні ООС, потім перекинули під Харків і в результаті з 2 тис. мобілізованих, яких призвали разом з ним, живими залишилися лише 20 осіб.

"Треба ж розуміти, як їх використовують. Їх (мобілізованих з "республік" - ред.) кидають на міську забудову, де українці роками створювали оборону, із мінними полями, територію пристрелено. "Мобілізованих" із "ЛДНР" посилають хвилями, а за ними йдуть кадрові російські частини. Можете уявити, що з ними відбувається, із цими нещасними", — розповідає Арестович.

Радник глави ОП підкреслює, що всім своїм виглядом Росія показує, що ці військові з "ЛДНР" — сміття для них. Йдеться, зокрема, і про екіпірування російських окупантів.

"Донбас повною мірою зараз може відчути, що означає турбота Росії про них та інші регіони", — каже Арестович.

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