Путін кидає війська на “режим камікадзе” напередодні інавгурації Трампа – командир "Ахіллесу"

Втрати російської армії в Україні досягли найбільших показників за весь час війни. Причина цього полягає в прагненні Володимира Путіна захопити більше українських територій до інавгурації Дональда Трампа, обраного президентом США.

Про це розповів Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників “Ахіллес” 92-ї окремої штурмової бригади імені отамана Сірка, в інтерв’ю для РБК-Україна.

На питання про можливі дії російських військ напередодні інавгурації Трампа, Федоренко зазначив, що противник може вдатися до будь-яких сценаріїв.

“Що стосується сил і засобів противника, так чи інакше, Харківська область залишається для ворога незакритим питанням. Вони шукають нові резерви, щоб нарощувати свої бойові спроможності й спробувати підійти до адміністративних меж Харкова”, — повідомив військовий.

Водночас він упевнений, що такі спроби будуть безуспішними.

“Режим камікадзе, якому зараз слідують російські війська, призводить до найбільших втрат за всю війну. Це пов’язано з тим, що Путін не знає, як буде діяти Трамп, і намагається здобути якомога більше, щоб мати аргументи в потенційних переговорах зі США”, — пояснив командир.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 754 590 військових.

Окрім цього, за словами Юрія Федоренко, окупанти отримали завдання до Нового року зайти на лівобережний Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий.