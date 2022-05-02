На відновлення підуть роки: у розвідці Британії розповіли, як ЗСУ розгромили "другу армію світу"

Росії знадобляться роки, щоб відновити втрати своєї армії у війні проти України.
На початку повномасштабного нападу, який Путін оголосив в ніч проти 24 лютого, Росія залучила в Україні приблизно 65% її наземної бойової чисельності, але наразі чверть сил, імовірно, виведено з ладу.
Про це 2 травня йдеться в повідомленні Міноборони Великої Британії у щоденному зведенні.
Росія залучила до війни проти України понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить приблизно 65% усієї її наземної бойової сили. Цілком імовірно, що понад чверть цих підрозділів виявилися неефективними.
"Деякі з найелітніших підрозділів Росії, включаючи ВДВ, зазнали найбільшого виснаження. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити ці сили", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, український моряк з радянського ПЗРК збив дорогущий літак окупантів за $40 млн.
Як повідомлялося, на сході України знищили понад пів сотні російських солдатів та шість артилерійських систем.
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