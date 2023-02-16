Путін кинув у новий наступ всю російську армію: експерт спрогнозував, чи зможе Україна відбити атаку

Експерт переконаний, що Росія не зможе розвинути свій наступ до кінці і почне згортатиме наступальні дії.

Повномасштабний наступ Росії уже почався. Путін кинув усю армію на захоплення України. Втім, зараз вони не залучали одразу всі сили, які в них зосереджені. Попри це, військовий аналітик Олексій Гетьман впевнений, що українські захисники відіб'ють атаку ворога.

Про це він розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він пояснив, що окупанти застосовують іншу тактику, ніж 24 лютого 2022 року. Вони по частинах на невеликих ділянках фронту намагаються атакувати, аби просунутися на якісь кілометри.

"Зараз з Україною воює вся російська армія. І подобається нам це чи ні, але це досить серйозна сила. І ми очікували такого сильного удару. Ми розуміли, що на тих чи інших ділянках вони будуть просуватися. Але поки що на сьогодні вони можуть просуватися навіть не на десятки кілометрів, а на сотні метрів. Тому ми боремося”, - зауважив Гетьман.

Він переконаний, що поступово Росія згортатиме наступальні дії, вона сам розуміє, що закінчується армія.

"Я думаю, що ось ці хвилі наступу, які вони накочують одна за одною, потихеньку будуть згортатися. Не знаю, мені важко сказати, там тижні, місяці, але вони самі зупиняться, тому що у них армія закінчиться. Вони прекрасно це розуміють...Але ще раз: вони прекрасно розуміють, що це вся їхня армія, якщо будуть так і продовжувати далі робити, у них закінчиться армія", — резюмував Гетьман.

Нагадаємо, за ніформацією західних ЗМІ, Росія готує новий наступ на Україну та стягує до кордонів бойову авіацію. Наразі у Пентагоні не бачать ознак такого нарощування, про що повідомив Ллойд Остін.

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