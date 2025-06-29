Путін колись підтримував розширення НАТО: у МЗС показали цитату з архіву Кремля

Володимир Путін. / © Associated Press

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Російська теза про “загрозу” з боку НАТО як причину нападу на Україну — чергова спроба маніпуляції, яка не витримує жодної критики.

На цьому наголосив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, посилаючись на архівні заяви самого Володимира Путіна.

“Кожна країна має право вибрати варіант, який вона вважає найефективнішим для забезпечення власної безпеки”. / © Георгій Тихий на Х

“8 квітня 2004 року Путін особисто зустрічав генсека НАТО в Москві й публічно заявляв: “Кожна країна має право вибрати варіант, який вона вважає найефективнішим для забезпечення власної безпеки”. Він тоді ще висловив надію, що розширення Альянсу “зміцнить довіру в Європі та в усьому світі””, — нагадав Тихий.

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Натомість сьогодні Путін заявляє, що розширення НАТО нібито стало “зрадою” і “загрозою” для Росії, намагаючись пояснити цим повномасштабне вторгнення в Україну. На думку МЗС, ці заяви — не більше ніж намагання переписати історію.

“Путін — патологічний брехун, який постійно підганяє факти під свої імперські амбіції. Історія з вигаданими “обіцянками НАТО не розширюватися на схід” — одна з улюблених пропагандистських байок, яка давно спростована, зокрема й самим Горбачовим”, — заявив речник.

У Києві наголошують: НАТО не становило загрози для Росії, натомість унеможливлювало її військове домінування над сусідніми країнами.

“Це саме те, проти чого Путін насправді воює. Країни Центральної та Східної Європи самі прагнули вступу до НАТО — щоб захистити своїх дітей від російських танків і колоніальних амбіцій Кремля”, — підсумував Тихий.

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Нагадаємо, що президент РФ розширив перелік державної таємниці. Тепер секретними можуть вважатися дані про міжнародну торгівлю, наукові розробки та навіть підготовку до мобілізації.