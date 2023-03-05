Путін копіює Сталіна: в українській розвідці спрогнозували, що станеться з РФ після смерті диктатора

5 березня минає 70-та річниця зі смерті кривавого диктатора Сталіна. Саме його методи зараз копіює Володимир Путін, після смерті якого Росію чекає те саме, що було після закінчення правління його "наставника".

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У розвідці зауважили, що Сталін та Путін - хворобливі параноїки, які бояться втратити владу. А тому сучасний кремлівський диктатор дії такими ж методами, які ї його "натхненник", запроваджуючи тотальну цензуру, агресивну пропаганду, жорстокі розправи над інакодумцями та культ страху в підлеглих.

Путін, як і Сталін, здійснює геноцид українського народу. Українська розвідка зазначила, що після смерті Путіна Росію чекає та сама історія, що була і після того, як помер Сталін.

"Смерть сталіна та зумовлені нею події у москві також дають контур розуміння, що може статись з росією після воєнної поразки та зникнення путіна. Боротьба за владу, розвінчування культу особи вождя, коротка мить так званої «відлиги», а далі — новий етап репресій та агресії. Отже, для сталого миру в Європі після перемоги над агресивною росією ключовим завданням для України і цивілізованого світу має стати остаточна руйнація сталінсько-путінського утворення, а не пересування нар у тюрмі народів", - наголосили в ГУР МО.

Геноцид в Україні

Російські терористи під час повномасштабної війни проти України здійснюють геноцид українців. Про це свідчить велика кількість вбитих громадян України, які були змушені бути під окупацією РФ.

У Бучі, Ірпені, Ізюмі, Лимані та на звільненій Херсонщині знаходять російські катівні та місця масових поховань українців. Росіяни часто просто посеред вулиць розстрілювали беззахисних людей, катували, викрадали та ґвалтували українців - як дорослих, так і дітей. Крім того росіяни з ракет обстрілюють житлові будинки, вбиваючи там цілі родини.

19 січня, Європейський парламент схвалив резолюцію про створення спеціального трибуналу для вищого керівництва Росії, зокрема Володимира Путіна, а також для білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Президент Зеленський наголосив, що Росія повинна відповісти за геноцид українців, який відбувається на окупованих територіях ще від 2014 року.

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